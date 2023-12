Heategevuslikul võrkpallimängul näeb Vahtra ja Mõnnakmäe treeneriteduot

Laupäeval toimub Tallinnas TalTechi spordihoones heategevuslik võrkpallimäng "Olevik vs Tulevik", kus kohtuvad Eesti naiste võrkpalli praegused ja tulevased tipud. Piletitulu annetatakse fondile Kingitud Elu.

Omavahel lähevad vastamisi Eestis mängivad endised ja praegused koondislased/Audentese Spordigümnaasiumi vilistlased ning Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni turniiriks valmistuv Eesti U-20 koondis.

Treeneripingil näeb põnevat duot, kui "Oleviku" naiskonda juhendavad kauaaegne Eesti naiste koondise peatreener Peeter Vahtra ja kauaaegne rahvusnaiskonna kapten Julija Mõnnakmäe.

Mõnnakmäe saab seega olla harjumatus rollis ja juhendada mitmeid endisi koondisekaaslasi koos oma kunagise treeneriga. "Kindlasti on see huvitav ja uus kogemus sellises rollis olla. Aga usun, et saame koos Peetriga selle ülesandega ilusti hakkama," arvas Mõnnakmäe.

"Sellist mängu pole varem toimunud ja on põnev näha, kes peale jääb ning ootan huviga, milline on täna meie noortekoondise mängijate tase. Kindlasti tahaksin treeneripingil ka võidurõõmu tunda," kommenteeris Mõnnakmäe eesootavat kohtumist.

U-20 naiskonda juhendavad Marko Mett ja Sten Esna.

Mäng algab pärast TalTech/Optibeti ja Kalev/Cramo korvpallimängu algusega kell 19.30. Piletihind on viis eurot ning tulu annetatakse vähiravi fondile Kingitud Elu. Pileteid saab osta kohapealt või Piletitasku keskkonnast.