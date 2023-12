Hollandi maletaja sai MM-il disainertossude kandmise eest trahvi

Kazarian postitas kolmapäeval ühismeediasse, et üks kohtunikest lähenes talle ja ütles, et 23-aastane maletaja peab enda Burberry jalanõud välja vahetama, sest neid peetakse sporditossudeks. Rahvusvahelise maleliidu (FIDE) turniiri reegliraamatus on märgitud, et maletajad peaksid olema esinduslikult riides ja kuigi tennised on lubatud, siis spordijalanõud ei ole.

Maletaja kirjutas, et tema arust on spordijalanõudest asi kaugel, sest disainertossudega ei ole isegi jalutamine mugav. Paar tundi hiljem tegi noor maletaja veel ühe postituse, milles pildistas talle määratud 100 euro suurust rahatrahvi.

"Peale selle, et FIDE mu turniiri ära rikkus, magasin ma väga kehvasti ja mul ei olnud üldse söögiisu. Lihtsalt mingite totrate jalanõude pärast," kirjutas Kazarian.

Malemaailmas tuntud nimed, sealhulgas endine maailmameister Susan Polgar, juhtisid tähelepanu sellele, et FIDE on naistele ja meestele erinevad reeglid määranud. Kui meeste piirangud riietuse osas jäävad võrdlemisi lihtsaks, siis naiste riietust on enam piiratud.

FIDE tehnilise delegatsiooni juht ja suurmeister Pavel Tregubov ütles New York Timesile, et mõistab Kazariani muret. "FIDE töötab selle nimel, et tulevastel võistlustel spordijalanõude definitsioon ära määrata," ütles Tregubov, kes lisas, et turniiri vältel jagati kokku viis kollast kaarti - kõik spordijalanõude kandmise eest.

Kazarian väitis ka, et vahekohtunike käitumine oli ebaviisakas ning pani teda kurjategijana tundma. "Kazarian oli ainus mängija, kes sellele vastu oli. Kõik teised võtsid trahvi vastu," sõnas Tregubov. "Mul on väga kahju, kui ta end nii tundis. Tavaliselt on vahekohtunikud arad. Mitte nagu jalgpallis."

Kazarian lõpetas kiirmale turniiri 103. kohaga. Mai Narva saavutas 12. koha, maailmameistriks tuli venelanna Anastasia Bondaruk. Reedel algab Samarkandis välkmale MM-turniir.