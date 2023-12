Arsenal jättis võimaluse kasutamata, Tottenhamile löödi neli väravat

Arsenalil oli neljapäeval suurepärane võimalus Premier League'is ohjadest haarata, kui klubi võõrustas West Hami. Külalised läksid aga kohtumsit 13. minutil juhtima, kui Arsenali kaitsjate ebaõnnestunud klaarimise järel Jarrod Bowen palli värava ette lükkas, kus Tomas Soucek selle väravaks realiseeris.

Brown päästis palli napilt üle otsajoone minemist ning olukorda vaadati pikalt VAR-i abil üle, kuid värav jäi püsima ning West Ham võitis avapoolaja minimaalse eduseisuga.

Kümme minutit pärast teise poolaja algust kahekordistasid nad edu, kui kaitsja Konstantinos Mavropanos nurgalöögist palli endise tiimi väravavõrku saatis. West Ham sai veel lisaminutite võimaluse penaltist kolmega juhtima minna, kuid Arsenali puurilukk David Raya tegi tõrje, mis aga Arsenali 0:2 kaotusest päästa ei saanud.

Euroopa liiga kohal ehk liigatabelis viiendal positsioonil asetsev Tottenham sai võõrsil samuti võimaluste tabelis kõrgemale tõusta, kuid pidi Brightoni 4:2 paremust tunnistama.

Jack Hinshelwood viis 11. minutil kodumeeskonna pommlöögiga juhtima, 12 minutit hiljem realiseeris Joao Pedro penalti ja Brighton läks vaheajale 2:0 eduseisul. 63. minutil sai Pervis Estupinan hakkama suurepärase kauglöögiga ja Pedro realiseeris 75. minutil veel ühe penalti ning Brighton asus neljaga juhtima.

Tottenham suutis siiski viimase kümne minuti jooksul kaks korda vastase võrku sahistada, kui Alejo Veliz 81. minutil väravani jõudis ning Ben Davies neli minutit hiljem peaga külaliste eest teise lõi. Brighton teenis siiski kindla 4:2 võidu.

Premier League'i tabelitipus asetseb ikka Liverpool, kes on 19 mänguga 42 punkti kogunud. Arsenal on 40 punktiga teisel kohal, Aston Villa on neist omakorda punkti kaugusel. Meistrite liiga koha peal on veel tiitlikaitsja Manchester City (37 punkti), kaotuse saanud Tottenham on 36 punktiga viiendal kohal.

West Ham jääks praeguse seisuga esimesena eurosarja kohast ilma, olles 19 mänguga 33 punkti kogunud. Neile järgnevad Manchester United (31 punkti) ning Brighton (30 punkti). Väljalangemistsoonis on Luton Town (15 punkti), Burnley (11 punkti) ja Sheffield United (üheksa punkti).

Premier League jätkub laupäeval.