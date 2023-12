Rekordiline kaotaja Pistons ei suutnud Celticsi vastu suurt edu säilitada

Pistons sai ööl vastu kolmapäeva 27. järjestikuse kaotuse, mis on pikim kaotuste seeria ühe hooaja jooksul. Ööl vastu reedet mängisid nad võõrsil idakonverentsi tabelitipu Boston Celticsi vastu väga hea avapoolaja ning läksid vaheajale lausa 21-punktilise eduseisuga.

Kolmanda veerandi lõpuks oli aga Celtics juba viigiseisuni jõudnud. Otsustaval veerandil jätkas Boston tugevalt ja juhtis kaks minutit enne kohtumise lõppu kuue punktiga, aga Pistons jõudis omakorda viigini ja võitja pidi selguma lisaajal. Meeskonnad mängisid esimesed kolm minutit tasavägiselt, aga Celtics saavutas siis neljapunktilise eduseisu ning enam seda ei loovutanud, vormistades lõpuks 128:122 (27:30, 20:36, 35:16, 26:26, 20:14) võidu.

Lätlane Kristaps Porzingis panustas võidumängus 35 punkti ja kaheksa lauapalliga, Jayson Tatum lisas omalt poolt 31 punkti, kümme korvisöötu, seitse lauapalli ja viis vaheltlõiget.

Pistonsi noor täht Cade Cunningham sai taas hakkama suurepärase mänguga, kui lõpetas 31 punkti, üheksa korvisöödu, kuue lauapalli, kolme vaheltlõike ja kahe blokiga. Samas tegi tunamulluse draft'i avavalik kuus pallikaotust. Nii Jaden Ivey kui Bojan Bogdanovic lõpetasid kaksikduubliga.

Juba ühe hooaja järjestikuste kaotuste rekordi püstitanud Pistons on nüüd kaotanud 28 mängu järjest, mis on võrdne nn Trust the Process ajastu Philadelphia 76ersi antirekordiga, mis vältas aga kaht hooaega. Pistonsil on veel võimalus koledast rekordist pääseda, ööl vastu pühapäeva on vaja Toronto Raptors alistada.

Celtics jätkab see-eest aga NBA võidukaima meeskonnaga, olles võitnud enda 30-st mängust 24. Idakonverentsis on Milwaukee Bucks 23 mängu võitnud, läänes on 23 võidu peal nii Minnesota Timberwolves kui Denver Nuggets.

Timberwolves teenis ööl vastu reedet Dallas Mavericksi vastu 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19) võidu. USA koondise liider Anthony Edwards viskas 44 punkti, prantslasest keskmängija Rudy Gobert tegi 20 punkti ja 11 lauaga kaksikduubli. Dallase eest oli resultatiivseim Tim Hardaway Jr. 32 punktiga, Luka Doncic jättis kohtumise puhkamiseks vahele.

Nuggets oli Memphis Grizzliese vastu võidukas, andes Memphisele pärast Ja Moranti naasmist esimese kaotuse. Nuggets võitis suurelt 142:105 (33:27, 32:21, 41:35, 36:22), Nikola Jokic tegi 26 punkti, 14 lauapalli ja kümne resultatiivse sööduga kolmikduubli.

Seejuures ei eksinud Jokic ühelgi viskel, oma karjääri jooksul on ta nüüd teinud kolm täiusliku tabamusega kolmikduublit. Vaid legendaarne Wilt Chamberlain on kolm sellist mängu teinud.

Teised tulemused:

Chicago Bulls - Indiana Pacers 120:104

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 112:105

Golden State Warriors - Miami Heat 102:114

Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 105:118

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets 133:112