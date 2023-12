FOTOD | Harrasturatturid läbisid lumisel Pirita velodroomil 500 kilomeetrit

Kolmapäeval stardi saanud ratturite lõppaeg 1501 ringi järel oli 28 tundi ning 35 minutit.

Nikolaevski ja Tali ütlesid ERR-ile, et võtsid peadpööritava katsumuse ette, sest ennast on vaja proovile panna. "Eeskujuks lastele ja natuke tõmbame äkki trekile tähelepanu. Need ongi peamised põhjused," lausus Tali. "Igasugu lubadusi on antud - teeme ühe päevaga 500 ja siis vaatame, mis edasi saab. Uusaastalubadusi tuleb ka anda, muidu on kõik ära tehtud."

Idee peale tulnud Nikolaevski tõdes, et Pirita velodroom on lagunemas ning Eestis muid korralikke velodroome pole. "Kuna 500 kilomeetri läbimine kaheksa päeva jooksul jõulust aastavahetuseni on juba tavaliseks saanud ürituse formaat, siis soov oli midagi teistsugust teha ja ennast proovile panna," ütles Nikolaevski.

Ürituse Rapha Festive 500 raames on mehed varemgi tunde ja tunde jalgrattasadulas veetnud. Kaks aastat tagasi väntasid mehed ühe koha peal rattapukil virtuaalselt 540 km ja 13 200 tõusumeetrit. Toona väntasid mehed Hawaii Expressi Pirita poes kokku ühe koha peal rattapukil 24 tundi.