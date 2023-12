Simon ja Claude kaitsesid aastalõpuvõistlusel edukalt tiitlit

World Team Challenge on kaheosaline show-võistlus, kus esmalt võisteldakse ühisstardist sõidus ja seejärel jälitussõidus. Iga möödalask tähendab 75-meetrist trahviringi. Tänavu olid võistlustules Saksamaa (kahe tiimiga - toim), Norra, Prantsusmaa, Austria, Tšehhi, Belgia, Sloveenia, Ukraina ja Šveitsi segapaarid.

Ühisstardist sõidus haaras ligi minutilise edumaa Prantsusmaa duo Julia Simon ja Fabien Claude. Prantslased käisid kahe peale kokku neljal trahviringil ning edestasid teisele kohale tulnud sakslasi Hanna Kebingeri ja Benedikt Dolli (4) 50,5 sekundiga. Kolmanda koha teenisid norralased Ingrid Landmark Tandrevold ja Sturla Holm Lägreid (5; +1.00,7).

Jälitussõidus Simon ja Claude ei vääratanud. Prantsusmaa paar käis kokku kolmel trahviringil ning nende võiduaeg oli lõpuks 34.43,5. Neile järgnesid väikese vigade paranduse teinud Tandrevold ja Lägreid (3; +57,5). Pjedestaali viimasele astmele pääsesid sloveenid Polona Klemencic ja Jakov Fak (2; +1.08,2).

