Uuest hooajast muutub autoralli Eesti meistrivõistluste punktiarvestus

Eesti meistrivõistluste kalendrisse kuulub järgmisel hooajal seitse etappi. Hooaja avab jaanuaris Aluksne talveralli, misjärel ootab ees veebruaris toimuv Otepää talveralli.

Suvise hooaja avab maikuu lõpus Soome edelarannikul Turus sõidetav Länsirannikon ralli. Juuni keskel võisteldakse Võrumaa teedel ja kolm nädalat hiljem ootab ees Rally Estonia, kus sel korral stardis ka veoautode klassi EMV9 võistlejad. Augustis kogunevad koduse meistrisarja parimad Paides. Nii Võru kui ka Paide ralli kuuluvad ka Läti meistrivõistluste kalenderisse.

Hooaja lõpetab traditsiooniliselt Saaremaa ralli, mis sõidetakse oktoobrikuus. Hooaja kokkuvõttes arvestatakse sõiduautode klassides kuute paremat tulemust seitsmelt etapilt ja veoautodel nelja paremat viiest.

"Rõõm on tõdeda, et jätkub koostöö autoralli Eesti meistrivõistluste peatoetaja Terminaliga. Sportliku poole pealt on kindlasti väljakutse Soome etapi lisandumine, et kuidas see kõik esimesel korral õnnestub. Võru rallil on uus korraldaja, kes korraldas sel aastal edukalt rahvaralli ja soovib 2024. korraldada Eesti meistrivõistluste etapi. Rally Estonia raames sõidetakse ka sel korral Eesti meistrivõistluste etapp, kus stardis ka veoautod. Lõplik info nii Soome etapi, kui ka Rally Estonia osas on selgumas lähiajal," sõnas Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.

Möödunud nädalal avaldatud Terminal autoralli Eesti meistrivõistluste 2024 üldjuhendi suurim muudatus puudutab punktiarvestust, mis on nüüd sarnaselt MM-sarjaga eraldi juhtide ja kaardilugejate arvestuses. Seega selgub igas klassis Eesti meister nii juhtide kui ka kaardilugejate arvestuses.

"Varasemas süsteemis käis arvestus juhi järgi. Kui tal oli mitu kaardilugejat, võis ka vaid ühe sõidu teinud kaardilugeja tulla Eesti meistriks. Uus süsteem väärtustab ja võrdsustab mõlema ekipaaži liikme panust," rääkis Sikk.

"Näiteks kui üks rallipaar sõidab terve hooaja edukalt koos, tulevad ka uue süsteemi järgi mõlemad meistriks. Kui aga näiteks juht teeb hooaja jooksul koostööd mitme kaardilugejaga, võib juhtuda, et sama klassi Eesti meister juhtide ja kaardilugejate arvestuses ei ole samast autost," lisas ta.

2024. aasta hooajal jätkub koostöös M-Sport Polandi ja Pirelliga ka 2017. aasta alguses Eesti Autospordi Liidu poolt noortele rallitalentidele loodud Estonian Junior Challenge (EJC), mille etapid sõidetakse autoralli Eesti meistrivõistluste raames. 2024. aastal on EJC auhinnaks stipendium osalemiseks autoralli Euroopa 2025. aasta meistrivõistlustel ERC4 Junior kategoorias M-Sport Poland tiimi Rally4 klassi autol. Projekti koguväärtus on 117 720 €. EJC sarja võitjal on võimalus osaleda kolmel, teisel kohal kahel ja kolmandal ühel ERC etapil Estonian Junior Challenge auhinna tingimustel.

2024. aasta autoralli EMV võistluskalender:

19.-20.01 Rally Aluksne

02.-03.02 Otepää Talveralli

24.-25.05 Turu Rally

14.-15.06 Võru Rally

05.-.07.07 Rally Estonia

23.-24.08 Paide Rally

11.-12.10 Saaremaa Rally