Mai Narva saavutas kiirmale MM-il 12. koha

Mai Narva alustas kiirmale MM-turniiri viimast võistluspäeva viigiga noore kasahhi Bibisara Assaubayeva vastu. Eelviimases ehk kümnendas voorus noppis Narva mustadega võidu India suurmeistri Rameshbabu Vaishali üle ning turniiri viimases partiis leppis ta ukrainlanna Anna Muzõtšuki vastu viigiga.

Narva kogus 11 vooruga 7,5 punkti, mis andis talle 117 naise konkurentsis 12. koha. Maailmameistriks tuli turniiriks 51. asetuse saanud venelanna Anastasia Bondaruk, kes alistas tiitlivõitja otsustanud lisamatšis India esindaja Humpy Koneru. Pronksikohal lõpetas hiinlanna Lei Tingjie.

IM Anastasia Bodnaruk is the 2023 FIDE Women's World Rapid Champion! #RapidBlitz



Anastasia, who was #51 in the starting rank, won the dramatic playoff against Koneru Humpy and clinched her first Rapid Champion title!

Congratulations!



Lennart Ootes pic.twitter.com/Jp9c3GUCKM