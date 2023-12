Shiffrin kasvatas konkurentide ees edumaad

28-aastane Shiffrin edestas kahe laskumise summas 38 sajandikuga itaallannat Federica Brignonet. Shiffrinile oli see käimasoleva hooaja neljas MK-etapivõit ning karjääri 92.

Kolmanda koha saavutas rootslanna Sara Hector (+0,45), kes jõudis sel hooajal esimest korda pjedestaalile. Neljandaks tuli kanadalanna Valerie Grenier (+0,63) ning kaheksa parema sekka mahtusid veel austerlanna Julia Scheib (+0,80), šveitslanna Lara Gut-Behrami (+1,21), slovakitar Petra Vlhova (+1,30) ja itaallanna Sofia Goggia (+1,40).

MK-sarja üldarvestuses on 800 punkti kogunud Shiffrini edumaa lähima jälitaja Brignone ees nüüd 163-punktiline. Kolmas on Vlhova 527 punktiga.

Reedel on Lienzis kavas slaalom ning seejärel jätkub naiste MK-sari 6. jaanuaril Sloveenias Kranjska Goras.

9️⃣2️⃣ victories in World Cup! 2️⃣2️⃣ victories in Giant Slalom! As in 2019 @mikaelashiffrin wins the Giant Slalom in Lienz!

@federicabrignone

@sarahector#fisalpine pic.twitter.com/E0xHH8ebzi