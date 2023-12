Läti hokinoored alustasid MM-i kahe koslepiga

Kui teisipäeval jäädi A-grupi avapäeval alla võõrustajate esindusele 0:6 (0:2, 0:2, 0:2), siis teisipäeval tunnistati Kanada lausa 10:0 (2:0, 3:0, 5:0) paremust.

Conor Geekie ja Carson Rehkopf karistasid lätlasi kahe väravaga, Macklin Celebrini nimele jäi ühe tabamuse kõrval lausa neli resultatiivset söötu.

Kanada on kahe võiduga ka A-grupi liider, sest teisipäeval saadi jagu Soome võistkonnast 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Soome sai kolmapäeval ka teise kaotuse, kui jäi alla Saksamaale 3:4 (1:1, 2:3, 0:0).

B-grupis on saanud kaks võitu kirja Slovakkia, kes oli kõigepealt üle Tšehhist 6:2 (0:1, 2:0, 4:1) ja seejärel Šveitsist 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Ülejäänud senistes mängudes on saanud kaks kaotust Norra: kõigepealt jäädi alla Ameerika Ühendriikide võistkonnale 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) ja seejärel Tšehhile 1:8 (0:2, 1:3, 0:3).

Mõlemast viieliikmelist alagrupist pääseb veerandfinaalidesse neli paremat. Kuni 20-aastaste maailmameister selgub reedel, 5. jaanuaril.

47 korda toimunud turniiri on 20 korda võitnud Kanada, kes on viimasest kuuest turniirist võitnud neli. Viimasel kümnel aastal on kolm turniirivõitu läinud Põhja-Ameerikast väljaspoole ja alati on olnud parim Soome (2014, 2016, 2019).