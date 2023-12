Kristin Tattar alustab lõunalaagris uue hooaja ettevalmistust

"Praegu tundus kõige mõistlikum minna praegu ja tulla tagasi jaanuari keskpaigas või natuke enne seda," kommenteeris kettagolfi võistluste korraldaja ja Tattari mänedžer Matthias Vutt Raadio 2 hommikuprogrammi vahendusel.

"Konkreetselt see laager, kuhu ta nüüd läks, on pooleldi discgolf ja pooleldi puhkus. Sellise ilmaga nagu meil Eestis täna on, on päris raske discgolfi mängida. On küll palju harrastajaid, kes seda teevad, aga sellega kaasnevad oma riskid."

"Üks on libeduse oht ja teine on see, et sul on vammuseid päris palju üll," jätkas Vutt. "Kõik liigutused tulevad oluliselt raskemini ja distantsid on palju lühemad."

"Kolmas asi on temperatuur - väga meeldiv ei ole palja käega kuskil metsavahel kogu aeg ringi tiksuda. Seal on hunnik erinevaid aspekte, mille poolest on suvel ikka mõnusam mängida."

Kettagolfari hooaja ettevalmistus on Vuti sõnul mitmekülgne. "Hooaja ettevalmistus koosneb väga paljudest erinevatest asjadest. Nagu korvpallis või suusatamises - sinna kuulub jõusaal. Valmistad keha ette hooaja jooksul saabuvateks koormusteks," lausus ta.

"Aga kui minna konkreetselt välislaagri juurde, siis eks ta kokkuvõttes viskeharjutuste ja radade läbimängimine on. Harjutad oma erinevaid viskeliine, testid võib-olla uusi kettaid soojas kliimas. Sest Eestis käituvad kettad külmas ilmas teistmoodi."

"Kuna enamik maailma suurtest võistlustest on USA-s, kus on soe, siis tahad mängida võimalikult sarnastest oludes ja kettaid läbi proovida," täpsustas Vutt ja lisas, et tegelikult pole mänguvahendi hinnalipik alati kõige olulisem.

"Ma arvan, et tema kotist võib leida ka 12-euroseid kettaid. Mõned erikujundusega kettad müüvad võib-olla järelturul kuskil 50 euroga. Võib-olla on seal mõned, mis aastate pärast müüvad sadades eurodes."

"Tegelikult seal nii suurt vahet ei ole," lausus ta kokkuvõtteks. "Erinevatel ketastel on erinevad omadused ja mängija komplekteerib oma koti vastavalt sellele, mida tal on vaja. Kui see ketas selle ära teeb, siis hinnal ei ole mitte mingit vahet."

31-aastane Tattar võitis tänavu kõik neli suurturniiri ja tuli teist korda järjest maailmameistriks. Uue hooaja profiturniiri esimesed etapid peetakse juba veebruaris.