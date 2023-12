Käsipallikoondis osaleb aasta viimastel päevadel Balti mere turniiril

"Arvestades, et meil toimub samal ajal ka noortekoondise kogunemine, siis kartsin tegelikult, et koosseisuga tuleb isegi rohkem probleeme. Pühade tõttu ja muudel põhjustel on küll mõned äraütlejad, nagu Aleksander Timmo ja Rasmus Ots, kuid õnneks saime siiski korraliku meeskonna kokku. Eks aasta lõpp on keeruline aeg, kuid see tähendab, et ka koondise piiri peal olevad mängijad saavad võimaluse end näidata," alustas koondise peatreener Martin Noodla koosseisule peale vaatamisega.

Eesti meeste koondis kohtus viimati teatavasti maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooni esimeses ringis Lätiga ning seal alistati vastased kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 58:51. Nüüd alustatakse valmistumist teiseks vooruks, kus minnakse märtsi keskel vastamisi Ukrainaga.

"Meie põhiline eesmärk on tuleval turniiril jätkata nende asjadega, kust Läti vastu pooleli jäime. Kuigi on ka mõned uued mängumehed, siis saame neile kiiresti oma põhimõtteid tutvustada ning siis juba jätkata oma plaanidega. Põhiliselt üritame vaadata kahe-kolme mängija koostöõd ning ehk natukene ka eksperimenteerida erinevate kaitseformatsioonidega ning loomulikult täiendada poolkiiresse minekut," jätkas Eesti loots.

"Eks natukene vara on veel täielikult ainult Ukrainale mõelda, kuid natukene on tegevus ikka suunatud ametlike kohtumiste suunal. Praegu ei tea me meie ega vastaste koosseise, kuid usun, et saame siiski tuleva turniiriga pilti jälle natukene selgemaks," lõpetas Noodla.

Pärast Läti turniiri saavad Eesti meeste koondislased pidada aastavahetust, et siis 5. jaanuaril taas koguneda laagrisse Tallinnas, mis peetakse koos 2004. aastal sündinud noormeeste koondisega.

Turniiri kava:

28.12

17.00 Läti - Eesti

19.00 Soome - Leedu

29.12

16.00 Eesti - Soome

18.00 Läti - Leedu

30.12

10.00 Soome - Läti

12.00 Leedu - Eesti

Eesti koondise koosseis:

Tanel Kütt, Dener Jaanimaa, David Mamporia, Aleksander Pertelson, Artur Morgenson, Armis Priskus, Otto Karl Kont, Mathias Rebane, Simon Drõgin, Kermo Saksing, Mihkel Lõpp, Ott Varik, Sigmar Seermann.

Peatreener: Martin Noodla, treener: Janar Mägi, füsioterapeut: Kert Kähari, võistkonna juht: Sten Toomla