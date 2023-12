Bradyt eeskujuks toonud Djokovic: tahan samuti mängida 40-aastaselt

36-aastane Djokovic võitis lõppeval aastal nii Austraalia, Prantsusmaa kui USA lahtised, viies oma slämmivõitude koguarvu juba 24 peale. Pariisis kuulus tema boksi ka legendaarne ameerika jalgpallur Tom Brady, kes mängis kõrgel tasemel veel ka 45-aastaselt ning serblase sõnul tahab ta temast eeskuju võtta.

"Tom Brady on suurepärane näide oma ala meistrist, kellestki, kellel on olnud nii pikk ja hiilgav karjäär. Ta on pühendanud palju aega kogu oma keha ja vaimu arendamisele, taastumisele, et tal võiks olla edukas ja pikaaegne karjäär. Tean teda isiklikult ja olen temalt palju õppinud: loodetavasti on ka minul karjäär, mis kestab 40-aastaseni või isegi vanemaks saamiseni," rääkis Djokovic enne Saudi Araabias toimuvat näidismatši Carlos Alcarazi vastu.

"Tunnen end oma kehas väga hästi ja olen mänginud väga head tennist. Aasta 2023 oli üks mu karjääri parimaid ning miks lõpetada, kui mängid ikka veel suurepäraselt? Jätkan mängimist, võtan ühe aasta korraga ja vaatan, kui kaugele see mind viib," sõnas Djokovic.