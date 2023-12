Erki Nool: võib öelda küll, et Eesti on kümnevõistluse maa

Karel Tilga neljanda koha tulemus 8681 punkti oleks kõigil varasematel maailmameistrivõistlustel andnud medali. Kuuenda koha saanud Janek Õiglane kogus üle 8500 punkti ja Johannes Ermil jäi sellest piirist puudu vaid 16 punkti, aga koht oli tihedas konkurentsis üheksas.

"No ei olnud sellist tunnet, et oleks midagi väga erilist teinud kahe päeva jooksul, aga ei läinud kuskil eriti alt ja no see on juba selline tulemus, mille üle võib uhke olla, nii et ma olen väga rahul," rääkis Tilga MM-il. "Väikestviisi needus on nüüd murtud äkki. Teibast läbi jõudsin, siis oli juba selline kerge tunne. Nüüd ma teadsin, nüüd on tehtud, nüüd ma jõuan lõpuni."

"Mulle lihtsalt sport meeldib, mulle meeldib kümnevõistlus ja meeldib nende kuttidega siin võistlusel olla ja Eestit esindada ja mulle lihtsalt meeldib see sport. Reaalselt, ma teen seda kogu hinge ja kogu pühendumisega," ütles Õiglane MM-il. "Proovin ikkagi mingit eeskuju ka noorematele jätta. Ma võib-olla ei ole kõige talendikam sportlane siin väljakul. Kõva tahtejõu ja kõva tööga jõuab ka maailma tippu."

"See oli mul kolmas suur tiitlivõistlus ja nüüd ma olen kolm korda korraliku tulemuse teinud ja kolm on kohtu seadus. Ma arvan, et nii hakkab tulemagi," avaldas Erm tänavusel MM-il. "Eesti fännid andsid nii kõvasti energiat, et igal alal sai lihtsalt endast parima anda. 1500 meetri jooksus jooksen, ma ei mäleta, mis sirge see oli, aga ma kuulsin eesti keelt, kogu selle rahvamassi seest ma kuulsin eesti keelt."

"Väga hea meel on, et keegi seekord ei läinud alt ja kõik tegid olümpianormi ära," ütles Tilga Budapestis. "Eestil on nüüd kolm olümpianormi täitjat, see on meeletult kõva sõna. Ma olen väga uhke enda ja nende üle. Väga hea!"

Karel Tilga, Johannes Erm ja Janek Õiglane kergejõustiku MM-il Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Eesti meeste saavutuste üle tundis rõõmu ka 2000. aastal Sydney olümpial kümnevõistluses kuldmedali võitnud Erki Nool. "Kolm eestlast olid nii võimsa tulemusega üheksa hulgas, see on kõige kõnekam fakt üldse, et sellise väikse riigi esindajad nii võimsalt pildil olid," rõõmustas Nool. "Ka konkurents on see, mis nõuab sul suuremat tulemust teha. Kui sul ikka kolm meest lähevad sinna 8800 punkti peale või 9000 punkti mehed on stardis, siis selleks, et pildil olla, sa pead olema võimeline tegema vähemalt 8700-8800."

"Karel tegi ääretult hea võistluse, kui vaadata, kuidas ta võib-olla varasemalt pabistas, kui vaadata just Tokyo olümpiamänge, kus ma arvan, et tal oli ikkagi liiga suur närv sees. Sel aastal oli nagu küps sportlane, nii et Karel Tilga areng oli just vaimsest võimekusest oli kõige suurem," kiitis Nool. "Janek Õiglane üllatas mind kõige rohkem. Tema tulemus oli suurem, kui oleks võinud ette arvata. Ma arvan, et talle endale ka, kuigi Janek on tiitlivõistluste mees selles heas mõttes, et ta on alati endast maksimumi kätte saanud."

"Johannes Erm võitles oma vigastustega, on võidelnud juba aasta otsa. Johannes Erm on ka selline mees, kes suudab endast võistlustel võtta kõik välja, milline potentsiaal tal on," jätkas Nool. "Nad kõik on väga võimekad just võistluste momendis. Nad ei ole sellised mehed, kes põevad ja pabistavad tiitlivõistluste melu."

"Kui me ikkagi oleme suutnud igal kümnendil toota ühe maailmatasemel kümnevõistleja, siis see ikkagi näitab seda traditsiooni ja võib selle peale öelda küll, et me oleme kümnevõistluse maa," lõpetas Nool.

***

Vaata ka spordiaastat kokkuvõtvat saadet "Aasta tipphetked 2023. Sport" ETV-s 28. detsembril kell 20.