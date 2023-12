Molkovata naiste käsipallikoondis koguneb esmakordselt uue treeneri käe all

"Üldpildis koosseisu üle nuriseda ei saa, eks alati tahaks, et kõik oleks kohal, kuid oleme siiski enamuse kohale saanud. Alina Molkova seekord ei osale ning Polina Gorbatsjova liitub meiega ainult laagriks. Osadel naistel on probleeme pisivigastustega, kuid usun, et olen laagrisse saanud kõik mängijad, keda seal kohal näha tahaks," alustas värske peatreener koosseisu analüüsimisega.

Eesti naiste koondis kohtus viimati aasta aega tagasi sõprusmängus Soomega ning siis tunnistati vastaste kindlat paremust. Üks põnevamaid lisandujaid koondise nimekirja on kindlasti 16-aastane Saksamaal elanud, kuid Eesti passi omav noormängija Mariel Tiimus. "Kahjuks on Marielil küll laagri ajal endal veel turniir, kuid meil on hea meel, et Balti mere karikas saame siiski tema teeneid kasutada," lisas koondise loots.

"Ega me endale suuri eesmärke ei sea. Koguneme alles esimest korda ning ega viie trenniga midagi kuskilt revolutsiooniliselt ei muuda. Põhiliselt sooviksin saada esimese pildi ja info sellest, kuidas naised minu stiili vastu võtavad ning siis saame juba vaikselt selles suunas tööd teha, et minu peas olev formatsioon ka platsile edasi viia," lõpetas Rohi.

Naiste koondise laagrisse ja turniirile kutsutud mängijad:

Darja Belokurova (Kaunas, Leedu), Elle-Liis Liivas (Füchse, Saksamaa), Gertu Jõhvikas (Füchse, Saksamaa), Marjette Maie Müntser (SK Tapa), Laura Kärner (SK Tapa), Simona Koppel (SK Tapa), Kadri Liisi Toots (SK Tapa), Inga Bušina (Mella), Diana Laossaar (Mella), Anastassia Volkova (Mella), Anastasija Bušina (Mella), Karmen Vaiksaar (Mistra), Jennifer Mednikova (Mistra), Annabel Aavik (Mistra), Merili Heinla (Mistra), Veronika Fomina (Mistra), Polina Gorbatsjova (Erice AC Life Style, Itaalia), Mariel Tiimus (SV München Laim, Saksamaa).

Peatreener: Ergo Rohi Treenerid: Martin Kalvet, Kerli Jõks.