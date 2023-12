Prantsusmaa kõrgliigaklubi kodusaal põles maani maha

Prantsusmaa meedia sõnul puhkes riigi põhjatipus asuva Gravelines'i linna spordikompleksis tulekahju elektriseadme rikke tagajärjel, sündmuspaika sõitnud 47 päästemasinal ei õnnestunud korvpallisaali päästa. Ükski inimene vigastada ei saanud.

"See on katastroof, justkui visioon apokalüpsisest. Sportica ei olnud vaid korvpallihall, vaid kogu regiooni kohtumispaik," rääkis Le Parisienile meeskonna pealik Romuald Coustre.

Gravelines-Dunkerque on sellel kõrgliigahooajal 16 mängust suutnud võita vaid neli, mis asetab nad Prantsusmaa kõrgliigas eelviimasele kohale. Paremini on läinud FIBA Europe Cupis, kus BCM on alistanud nii Türgi klubi Manisa kui Zaragoza ning hoiab M-grupis esikohta. Neljapäeval toimuma pidanud liigamäng Paris Basketballi vastu lükati edasi.