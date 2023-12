Pistonsi seeria kirjutati rekordiraamatusse, Morant valiti nädala parimaks

Pistons läks teisipäeval Brooklyn Netsi vastu juba avaveerandil 14 punktiga juhtima, aga jäi kolmanda veerandaja alguses üheksapunktilisse kaotusseisu. Cunninghami hiilgemäng viis Pistonsi kaheksa minutit enne mängu lõppu viie silmaga ette, külalismeeskond lõpetas kohtumise tugevalt ja teenis siiski 118:112 võidu.

Viimati 28. oktoobril oma hooaja esimeses kodumängus võidutsenud Pistons on nüüd kaotanud 27 järjestikust mängu, mis tähistab NBA ühe hooaja antirekordit. Kõigi aegade rekord - 28 järjestikust kaotust - on Philadelphia 76ersi käes, nemad said sellega aga hakkama 2014/15 hooaja lõpus ning järgmise alguses. Detroit on sel hooajal võitnud kaks ja kaotanud 28 mängu.

Cunningham viskas ainuüksi teisel poolajal 37 punkti ja lõpetas mängu 41 punkti, üheksa lauapalli ning viie resultatiivse sööduga. ESPN kirjutab, et Cunningham on oma karjääri jooksul kaotanud kõik kümme mängu, kus ta on visanud vähemalt 30 punkti. "Selles olukorras, kuhu oleme ennast pannud, pole midagi positiivset. Peame end sellest välja kaevama. Me ei pääse sellest: see raskus on meie õlul igapäevaselt," rääkis Cunningham kaotuse järel.

Hooaja esimesed 25 mängu võistluskeelu tõttu vahele jätnud Memphis Grizzliesi staar Ja Morant nimetati teisipäeval läänekonverentsi nädala parimaks mängijaks ja kogus seejärel lisaajaga lõppenud 116:115 võidumängus New Orleans Pelicansi üle 31 punkti. Enne Moranti naasmist 25 mängust kuus võitnud Memphis on koos Morantiga võitnud nüüd neli mängu järjest.

Lauri Markkanen viskas 31 punkti ja aitas Utah Jazzi (13-18) 130:118 võiduni San Antonio Spursi (4-25) üle, Franz Wagneri 28 punkti, üheksa resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli vedasid Orlando Magicu (18-11) 127:119 võiduni Washington Wizardsi (5-24) vastu. Kaks eelmist mängu kaotanud Los Angeles Clippers (18-12) oli James Hardeni 29 ja Paul George'i 25 punkti toel 113:104 üle Charlotte Hornetsist (7-21).