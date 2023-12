Noored ründajad tõid ManU tabeli tipu vastu kaotusseisust välja

Nädala eest tabeliliidritest punkti kaugusele kerkinud Aston Villa läks teisipäeval John McGinni 21. ja Leander Dendonckeri 26. minuti väravatest Old Traffordil vaheajale 2:0 eduseisus, aga noored ründajad tõid kodumeeskonnale siiski vajalikud kolm punkti: 19-aastane argentiinlane Alejandro Garnacho oli täpne 59. ja 71. minutil, 82. minutil saatis aasta vanem taanlane Rasmus Höjlund võrku Bruno Fernandese nurgalöögi järel karistusalas lahtiseks jäänud palli.

Aston Villa on kahest viimasest mängust saanud ühe punkti ja hoiab 39 punktiga kolmandat kohta. Liverpoolil on 42 ja mängu vähem pidanud Arsenalil 40 silma, United on 31 punktiga kuuendal kohal.

Liverpool oli teisipäeval Darwin Nuneze ja Diogo Jota väravatest võõrsil 2:0 üle Burnleyst, Bournemouth teenis juba neljanda järjestikuse võidu, kui alistas 3:0 Fulhami. Tabelis on Bournemouth kerkinud kümnendale kohale. Ülivajaliku võidu teenis ka Luton, kes tuli viimase veerandtunniga kahe omavärava toel välja 1:2 kaotusseisust ja sai 3:2 võidu. Kaks järjestikust võitu saanud debütant on 15 punktiga esimeseks väljalangemistsoonis olevaks meeskonnaks, samas on 15. koht vaid kolme punkti kaugusel.