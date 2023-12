Kotsari ja Raieste tiimikaaslane on teel võimsa rekordi poole

Howard on 16 kohtumises visanud keskmiselt 18,6 punkti. Enamat on suutnud vaid Monaco liider Mike James, kes on toonud keskmiselt 19,8 punkti. Baskimaa väljaanne Noticias de Alava toob välja, et Howard eristub teistest Euroliiga punktiküttidest väheste mänguminutite poolest. Kui näiteks James on tänavu platsil viibinud keskmiselt 31 minutit, siis Howard vaid 23 minutit, vahendab Delfi.

Howard on ühe minuti jooksul visanud 0,805 punkti. Tänavu hoiab teist kohta Barcelona tsenter Willy Hernangomez 0,69 punktiga.

Kui Howardi hoog ei peatu, on ta teel Euroliiga rekordi poole. Seda hoiab hooajast 2000/01 enda käes Alphonso Ford, kes sai minuti jooksul kirja 0,755 punkti. Viimaste aastate parima tulemuse eest hoolitses Istanbuli Anadolu Efesi staar Shane Larkin, kes viskas hooajal 2019/20 minutiga 0,742 punkti.

Howard ning tema tiimikaaslased Maik-Kalev Kotsar ja Sander Raieste jätkavad Baskonia ridades Euroliiga hooaega neljapäeval, mil külla sõidetakse Milano Olimpiale.