Poolteist aastat võistlustelt eemal olnud tennisistid pääsesid kahtlustest

Tennise puhtuse eest võitlev rahvusvaheline organisatsioon ITIA tegi jõulukingituse kahele tennisistile, kui pühade eel avaldati, et nad on dopingukahtlustustest vabad ja võivad taas võistlustulle asuda. Neist üks, britt Tara Moore ei olnud aga uudise üle sugugi õnnelik.

ITIA teatas, et sõltumatu vahekohus leidis, et tennisistid Tara Moore ja Barbara Gatica ei olnud süüdi selles, et nende dopinguproov näitas halba analüütilist leidu ning seetõttu ei oota kumbagi ees võistluskeeld.

Moore'ile määrati ajutine võistluskeeld 2022. aasta 27. mail ja Gaticale sama aasta 17. juunil. Mõlema dopinguproovist leiti anaboolse steroidi jälgi, mõlemad andsid positiivse proovi aprillis Bogotas.

Mängijad kuulati üle tänavu 14. ja 15. detsembril ning vahekohus leidis, et mõlema puhul põhjustas positiivse proovi saastunud liha, mida nad olid dopinguproovile andmisele eelnenud päevadel söönud. Seetõttu leitigi, et sportlased pole ise positiivses proovis süüdi ja mõlema ajutine võistluskeeld lõpetati.

31-aastane Moore oli enne võistluskeeldu Briti esinumber paarismängus. "19 kuud kaotatud aega. 19 kuud, mil mu maine, mu edetabelikoht ja mu elatis vaikselt hävisid. 19 kuud vaimseid kannatusi," kirjutas Moore pärast ITIA otsust ühismeedias. "19 kuud ning mina ja mu tiim saime lõpuks vastuse, mida oleme ise algusest peale teadnud."

"Mul läheb kõvasti rohkem kui 19 kuud, et taas üles ehitada, taastada ja ravida kõike seda, mille oleme üle elanud, aga ma tulen tagasi tugevamana kui varem."

Moore'i karjääri kõrgeim koht paarismängu maailma edetabelis on 77., mille ta paradoksaalsel kombel saavutas ajal, kui oli ajutise võistluskeelu all ehk 2022. aasta juulis. Üksikmängus jõudis ta 2017. aasta kevadel 145. kohale.

27-aastane Tšiili mängija Gatica jõudis samuti võistluskeelu all olles paarismängu edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 158. kohale, üksikmängus jõudis ta mullu 201. kohale.

Praeguseks pole ei Moore'il ega Gatical enam edetabelikohta.

"Selle juhtumi ajajoon on nii halb. Kui kõik läheb täiuslikult, kulub Taral 18-24 kuud, et enda edetabelikoht taastada," nentis tunnustatud tennisetreener Darren Cahill ühismeedias. "Tennis on ainulaadne spordiala, kus 12 kuuga kustub kõik ära. WTA võiks ta edetabelikoha tagasi anda või siis vähemalt pakkuda ajutist edetabelikohta."

ITIA jagatud uudist kommenteeris ühismeedias ka paarismängu maailma edetabelis 17. real paiknev austraallanna Ellen Perez. "Artiklis unustati lõpus see osa, kus nad oleksid pidanud ütlema: "Nüüd saate vabalt tuurile naasta null sissetulekuga sel perioodil ja olematu edetabelikohaga, sest pidite 19 kuud ootama, kuna oleme juhmakad. Kõike head, nautige"," kirjutas Perez irooniliselt.