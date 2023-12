Tasavägiseks kujunenud maailma tenniseliiga turniiri võitis venelaste tiim

Mullu võitis esimese turniiri Hawks, mille esireketid olid Jelena Rõbakina ja Alexander Zverev. Algselt pidi sellesse võistkonda kuuluma ka Anett Kontaveit, aga meile juba teada põhjusel – seljavigastus – ta sellest turniirist loobus ja teda asendanud Anastassia Pavljutšenkova pääses sel viisil võidukasse tiimi, vahendab tennisnet.ee.

Mõlemal aastal on neli võistkonda kõigepealt kohtunud alagrupiturniiril ja seejärel kaks paremat finaalis. Kuid ühes osas reglement tänavu muutus. Kui mullu koosnes matš kolmest kahesetilisest (1:1 seisul matši kiire lõppmäng 10 punktini) mängust, siis tänavu viiest ühesetilisest mängust. Juurde tulid naiste ja meeste paarismäng, mida 2022. aasta World League turniiril ei peetud.

Tavalisest matšist erineb reglement veel ühe sätte võrra – lõpptulemuses ei loetud mängu-, vaid geimivõite. Koguni kolmes alagrupimängus olid geimid viigis, ehkki üks pool oli võitnud kolm ja teine kaks mängu. Sel juhul peeti viimase mängu (kas naiste või meeste üksikmäng) järel matši kiire lõppmäng 10 punktini. Näiteks kohe esimeses matšis kaotas Rõbakina (Falcons) küll Iga Swiatekile (Hawks) 4:6, aga geimide seis oli pärast seda viigis 24:24 ning otsustava lõppmängu võitis hoopis Rõbakina 10:8.

Koosseisu poolest tundus kõige tugevam just Hawksi tiim, kuhu kuulusid Swiatek, Caroline Garcia, Casper Ruud ja Hubert Hurkacz. Nende nelja mängija edetabelikohtade summa oli kõige väiksem. Kuid tegelikult said nad alagrupis vaid ühe võidu ning edasi pääsesid kaks võitu kogunud Kites (võistkonnas Arina Sabalenka, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov ja Lloyd Harris) ning Eagles (Daniil Medvedev, Andrei Rubljov, Sofia Kenin, Mirra Andrejeva). Viimast võis pidada venelaste tiimiks, sest USA-d esindav Kenin on sündinud Moskvas ja ta vanemad on venelased.

Kui alagrupis sai Kites Eaglesist jagu ja tänu paremale geimide vahele võitis ka Eaglesi ees alagrupi, siis finaalis palju olulisemas matšis jäi peale Eagles. Kui alagrupis oli Kitesile toonud otsustava võidu Sabalenka Andrejeva üle, siis finaalis oli valgevenelanna vastaseks Kenin, kes üllatas Sabalenkat 6:4 võiduga ja viis Eaglesi ette 25:19 (mänguvõidud 3:1). Seega pidanuks Dimitrov alistama Rubljovi 6:0, et seisu viigistada, aga bulgaarlane võitis 6:3. Eaglesi eduseisul 28:25 peeti veel lisaaeg, kus nii Dimitrov kui ka Rubljov võitsid servigeimi ja sellega kuulutati Eagles 29:26 võitjaks.