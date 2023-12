Luka Doncic viskas ajaloolises mängus 50 punkti

Doncic tabas üheksast kahepunktiviskest seitse ja 16 kolmesest kaheksa, lisaks kõik 12 vabaviset.

See on 24-aastase Doncici karjääri kuues mäng põhihooajal, kus ta on vähemalt 50 punkti visanud. Ühtlasi sai temast neljas mängija, kes on esimesel jõulupühal vähemalt 50 punkti toonud.

Doncic jõudis 10 000 punktini 358 mänguga, mis on NBA ajaloos paremuselt seitsmes tulemus. Kõige kiiremini jõudis 10 000 punktini Wilt Chamberlain – 236 mänguga.

"Tunne on hea," ütles Doncic pärast mängu ESPN-ile.

Mavericksi ridades panustas Derrick Jones Jr. 23 punktiga, Dereck Lively II tõi 20 punkti ja võttis kümme lauapalli ning Tim Hardaway Jr. lisas 18 punkti. Sunsi parim oli Grayson Allen 32 punktiga, Chimezie Metu tõi 23 punkti ja võttis 19 lauapalli.

Tulemused:

New York – Milwaukee 129:122

Denver – Golden State 120:114

LA Lakers – Boston 115:126

Miami – Philadelphia 119:113

Phoenix – Dallas 114:128