Doncic jahib ümmargust verstaposti, Embiid jätab jõulumängu vahele

24-aastasel Doncicil on käsil kuues NBA hooaeg ning sloveen on visanud enne kohtumist Phoenix Sunsiga 357 mänguga 9989 punkti. Kuigi Doncic jättis reedel kohtumise jalavigastuse tõttu vahele, on 11 punkti viskamine väga tõenäoline, sest ta on enda viimases 13 mängus vaid korra vähem kui 30 silma kogunud.

Temast kiiremini on viiekohalise punktisummani jõudnud vaid kuus mängijat, ka Bob McAdoo jõudis 10 000 punktini oma karjääri 358. mängus. Rekord kuulub legendaarsele Wilt Chamberlainile, kes jõudis verstapostini 236 mänguga.

Esmaspäevane korvpalliõhtu algab Eesti aja järgi kell 19.00, kui New York Knicks võõrustab Madison Square Gardenis Milwaukee Bucksi. Kell 21.30 kohtuvad tiitlikaitsja Denver Nuggets ning Golden State Warriors, keskööl lähevad vastamisi NBA ajaloo võidukaimad klubid Los Angeles Lakers ja Boston Celtics.

Öösel kell 3.00 rändab Philadelphia 76ers Miamisse, et sealse Heatiga mängida, kuid peab seda tegema ilma tähtmängija Joel Embiidita. Võimsa hoo sisse saanud Embiid vigastas reedel Toronto Raptorsi vastu paremat hüppeliigest ning meeskonnaga Miamisse kaasa ei reisinud.

Fantastilise mängupäeva lõpetavadki Doncici Mavericks ning Phoenix Suns, kes alustavad mänguga teisipäeva varahommikul kell 5.30.