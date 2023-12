Virelev Manchester United sai uue omaniku

INEOS-i asutaja Ratcliffe pidi välja käima 1,03 miljardit naela ehk ümberarvutatult umbes 1,19 miljardit eurot. Lisaks ostuhinnale on Ratcliffe lubanud lähitulevikus investeerida 236 miljonit naela ehk 272 miljonit eurot klubi kodustaadioni Old Traffordi uuendamisse, vahendab Soccernet.ee.

"Kuigi klubi kommertsedu on taganud, et suurimate karikate võitmiseks on alati olemas olnud finantsvõimekus, pole seda potentsiaali suudetud viimasel ajal realiseerida," teatas Ratcliffe pressiteates. "Ineos Sport Group on tulnud siia pikaks ajaks ning võtab arvesse, et ees ootab raske töö, kuid meie ambitsioon on selge - Manchester United tuleb viia tagasi sinna, kuhu ta kuulub ehk Inglismaa, Euroopa ja maailma jalgpalli tippu."

Ajavahemikus 2003-05 Unitedis 790 miljoni naela eest enamusosaluse omandanud Glazerite perekond teatas juba eelmise aasta sügisel, et on huvitatud klubi müümisest.

Klubi soovis osta muuseas ka Katari pankur šeik Jassim bin Hamad Al Thani, kuid tema tahtis viie miljardi naela eest sajaprotsendilist osalust ning müügiprotsess jäi lõpuks Glazerite tõttu sedavõrd pikalt venima, et oktoobris teatas šeik pakkumise tagasivõtmisest. Samuti oli ostust huvitatud Soome ärimees Thomas Zilliacus, kelle omapärase plaani järgi oleks pool klubist fännidele kuulunud.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.