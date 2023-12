Etapivõitude põua lõpetanud itaallane: see oli parim jõulukink eales

Lumelaua MK-etapil Šveitsis Davoses võidutses meeste paralleelslaalomis itaallane Daniele Bagozza, kelle jaoks oli see esimene etapivõit alates 2020. aasta jaanuarist.

Bagozza alistas esimeses ringis kanadalase Arnaud Gaudet' ning veerandfinaalis oli ta kiirem kolmanda asetuse saanud lõuna-korealasest Sangho Leest. Poolfinaalis sai Bagozza jagu kaasmaalasest Edwin Corattist ning suutis suures finaalis austerlase Arvid Auneri vastu sõidu teises pooles vahe tagasi võtta ja etapivõidu teenida.

Viimati pääses itaallane poodiumile 2020. aasta jaanuaris Austrias Bad Gasteinis, kus ta samuti etapivõidu teenis. "Mul ei ole sõnu. Viimased neli aastat ilma poodiumikohtadeta on väga rasked olnud. Pole lihtsalt finaalides õnne olnud. Aga täna võitsin," sõnas Bagozza pärast võistlust. "Ma ei osanud seda ettegi kujutada, see oli parim jõulukink eales!"

Naiste arvestuses teenis üldvõidu sakslanna Ramona Theresia Hofmeister, kes edestas suures finaalis itaallannat Lucia Dalmassot vaid 0,29 sekundiga. Sakslanna on sel hooajal võitnud kõik kolm paralleelslaalomit.

MK-sarja üldarvestuses on meeste seas esikohal Coratti, kes on kogunud 185 punkti. Teist kohta hoiab austerlane Benjamin Karl (173 punkti), kolmandal positsioonil on itaallane Maurizio Bormolini (169), kes edestab etapivõidu võtnud Bagozzat 39 punktiga.

Naiste season on hooaega täiseduga alustanud Hofmeister 300 punktiga kindlal esikohal, talle järgnevad Dalmasso (205) ning austerlanna Daniela Ulbing (154).

Lumelauasõidu MK-sari jätkub 13. jaanuaril Šveitsis Scuolis.