Eesti driftisõitja teenis Taimaal kaks kuuendat kohta

Möödunud nädalavahetusel peeti Tai Kuningriigis Burirami linnas D1 Grand Prix võistlussarja hooaja viimane võistlusnädalavahetus, millest esimese eestlasena võttis osa ka Eesti üks parimaid driftisõitjaid Oliver Randalu. Nädalavahetuse jooksul sõideti kaks eraldi etappi, kusjuures nii laupäevasest kui ka pühapäevasest etapist võttis osa enam kui 50 võistlejat üle maailma.

Viimastel aastatel edukalt Drift Masters European sarjas võistelnud eestlase jaoks oli tegemist erakordse võimalusega astuda tihedas konkurentsis võistlustulle teises maailma otsas. Kusjuures keerukust lisas võõras võistlusauto ehk parempoolse rooliga Nissan 200SX S13, teistlaadi hindamissüsteem ning troopilised ilmastikuolud. Eelmainitud Nissan kuulub 2022. aasta meistritiitli omanikule Thanupat Lerttaweevit, kes koos enda tiimiga eestlase Taimaale võistlema kutsus.

Esimene võistluspäev ehk D1 Grand Prix Round 3 möödus Randalu jaoks üle keskmise hästi - võistlejaid stardis oli 55 ning kvalifikatsioonis platseerus Randalu 86 punktiga seitsmendale kohale. Kui tavaliselt pääseb kvalifikatsioonidest edasi 32 parimat, siis Taimaal toimunud võistlustel sai tandemlahingu vooru edasi vaid 24 parimat.

Eestlane sõitis edukalt parima kaheksa sekka, kuid jäi siis värskele Jaapani meistrile Kanta Yanaguidale alla. Esimese võistluspäeva lõpuks saavutas Oliver Randalu üldarvestuse kuuenda koha.

Teise võistluspäeva esimese treeningringi esimeses kurvis murdus Nissani kardaan, mistõttu jäi eestlase treening pooleli ning tehniline tiim pingutas, et saada auto kiirelt korda.

"Võistlusnädalavahetus siin Taimaal on olnud põnev ja pingeline, võistlusauto oli oodatult kõige suurem väljakutse, mitte ainult parempoolse rooli tõttu vaid tegelikult oli meil ka päris palju tehnilisi rikkeid," rääkis Randalu pärast võistlust. "Näiteks pühapäevasel etapil süttis Nissani tagaosa lausa põlema, küll aga tänu kiirele reageerimisele suudeti suurem kahju hoida ning saime edukalt sõita võistluspäeva lõpuni."

Oliver Randalu võistlusauto Autor/allikas: Randalu Drift Team

Vaatamata tehnilistele tõrgetele läks Randalul kvalifikatsioonides võrdlemisi hästi, saavutades 85 punktiga üldtabelis taas kuuenda koha.

Esimeses tandemsõidus 16 seas läks eestlane vastamisi kohaliku sõitjaga ning peale esimest duelli andis kohtunike otsus one-more-time ehk mõlema võistleja sõidud olid kohtunike hinnangul võrdsed. Teisel korral suutis Randalu enda paremuse kohaliku driftisõitja ees maksma panna ning liikus taas kaheksa parima sekka.

Sealseks vastaseks osutus teadatuntud driftisõitja Charles NG, kellele tõenäoliselt ajaloos esmakordselt andsid kohtunikud kolm korda järjest one-more-time otsuse ning NG ja Randalu said omavahel mõõtu võtta kokku neli korda. Sõidud olid väga tasavägised ja pingelised, kuid Randalu tegi viimases sõidus tagasõidul suurema vea, mis sai eestlasele saatuslikuks. Võistluspäeva lõpetas Randalu taas üldarvestuse kuuendal kohal

"Loomulikult oleks tahtnud tõusta poodiumile ent üldkokkuvõttes oleme enam kui rahul, teises riigis ja võistluskeskkonnas võistlemine on andnud hindamatu kogemuse ja paljuski on siin läbielatu olnud esmakordne – eelkõige nii võistlusauto kui ka hindamissüsteem," sõnas Randalu.

"Tulevik näitab, kuid usun, et oleme järgmisel aastal tagasi siin stardis ning siis on ka juba tugevam põhi ja teadmised all, et võistelda poodiumikohale. Tänan kõiki fänne, kes kaasa elasid – seda toetust oli väga hästi näha ülekannete juures ja sotsiaalmeedias," lisas eestlane.

Lähinädalatel võtab ta koos tiimiga aja maha, et tähistada pühi ja veeta aega koos perega ning seejärel jätkub tihe töö 2024. aasta võistlushooaja nimel, et ehitada valmis uus ja tugev võistlusauto BMW E46, millega Drift Masters European sarja tihedas konkurentsis juba võistlustulle minna.