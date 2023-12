Nooleviske maailma edetabeli kuues langes MM-il konkurentsist

Evans ei andnud brittide duellis Aspinallile suurt võimalustki ning alistas tänavuse Matchplay maailmameistri kolme järjestikuse setivõiduga 3:0. Kolmandas ringis kohtub Evans põhja-iirlase Daryl Gurneyga (PDC 27.)

"Nathan on üks maailma paremaid mängijaid ja ma tegin tema alistamiseks ikka väga head tööd. Ma olen maailma kõige veidram ja armastatavam idioot ja ma tegin just Nathan Aspinallile ära!" sõnas Evans pärast matši. "Minus on peidus hea dartsi mängija ja see tuleb ühel hetkel veel välja."

Lisaks teenis üllatusliku võidu ka hollandlane Berry van Peer (PDC 107.), kes alistas maailma edetabelis 23. positsiooni hoidva Josh Rocki 3:1. Edasipääsu kolmandasse ringi teenisid veel maailma 20 parima sekka kuuluvad Stephen Bunting ja Ryan Searle.

Nooleviske maailmameistrivõistlused jätkuvad kolmapäeval ning võistlustulle astub ka lätlane Madars Razma (PDC 32.), kes kohtub tiitlikaitsja ja maailam esinumbri Michael Smithiga.