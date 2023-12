Kloppile otsa jooksnud kreeklane murdis rangluu

Liverpool mängis reedel Londoni Arsenaliga välja 1:1 viigi, kuid mängus leidis aset õnnetu vahejuhtum, kui Tsimikas koos Arsenali ründaja Bukayo Sakaga koos palli järgi jooksis. Saka andis vastasele keha, misjärel kreeklane enda peatreeneri Jürgen Kloppi maha niitis.

Kreeklane võeti koheselt mängust välja ja Klopp kinnitas pärast kohtumist, et klubi peab ilma Tsimikaseta hakkama saama. "Ta murdis enda rangluu ja jääb pikaks ajaks eemale. See on meie jaoks väga halb," sõnas juhendaja, kes jäi ise terveks. "Ma annaks hea meelega talle enda rangluu, et ta jälle väljakule saaks."

Liverpooli esimene valik vasakkaitsja positsioonil, Andy Robertson, vigastas oktoobris Šotimaa eest mängides enda õlga. Klopp sõnas, et klubi vaatab nüüd 26-aastase Joe Gomeze poole. "Eks näis. Kas Joey suudab mängida kõik mängud, kuni [Robertson] tagasi tuleb?" ütles peatreener.

23. detsembril viiki jäänud Arsenal ja Liverpool on Inglismaa kõrgliiga tabelis esimesel kahel kohal. 18 mänguvooruga on Arsenal kogunud 40 punkti, Liverpool ja Aston VIlla jäävad kolme punkti kaugusele. Premier League jätkub teisipäeval.