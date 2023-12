VIDEO | Bedard viskas Gretzky pilgu all efektse värava

18-aastase Bedardi koduklubi Chicago Blackhawks kaotas läinud ööl teist kohtumist järjest, kui võõrsil tunnistati St. Louis Bluesi 7:5 (1:2, 1:2, 5:1) paremust. Bedard viskas aga avaperioodil ühe hooaja kaunima värava, kui ta uisutas litriga ümber Bluesi värava ja tegi seejärel nn lakrossi-stiilis viske, mis tabas väravavaht Jordan Binningtoni üllatusena.

"Väikse poisina kunagi viskasin sellise värava, aga ma pidin tohutult palju proovima. Nii et täna oli väga meeldiv näha, kuidas selline vise lõpuks sisse läks," ütles Bedard mängu järel.

OH MY CONNOR BEDARD pic.twitter.com/WUzWhEraJp — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) December 24, 2023

Blackhawksi ja Bluesi kohtumist oli tulnud vaatama ka "The Great One" ehk Wayne Gretzky, kellel jagus Bedardile ainult kiidusõnu. "Tema mängu on väga lõbus vaadata ning ta on olnud oluliselt parem, kui me ilmselt ootasime. 18-aastase kohta on ta ka suurepärane noormees väljaspool areeni. Mul on tema üle väga hea meel," ütles Gretzky. "Sedasorti värav, mis ta täna viskas, ei kuulunud minu repertuaari. Brett Hull suutis niimoodi visata, aga mina mitte."

Sealjuures polnud Bedard läinud ööl ainus mängija, kes lakrossi-stiilis värava viskas. Sama viskega sai edukalt hakkama ka Anaheim Ducksi keskründaja Trevor Zegras, kelle koduklubi kaotas kodujääl Seattle Krakenile 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Trevor Zegras just did this in his first game back... pic.twitter.com/plsruMg6Be — Brady Trettenero (@BradyTrett) December 24, 2023

Teised tulemused:

Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 1:4

Minnesota Wild - Boston Bruins 3:2

New Jersey Devils - Detroit Red Wings 3:2

Ottawa Senators - Pittsburgh Penguins 5:4

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 1:2

Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:5

New York Rangers - Buffalo Sabres 4:3

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 4:1

Los Angeles Kings - Calgary Flames 5:3

Vancouver Canucks - San Jose Sharks