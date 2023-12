Sügavas mõõnas Pistons kordas negatiivset ajalugu

Sel hooajal vaid kaks kohtumist võitnud Pistons sai läinud ööl 27. kaotuse, kui võõrsil jäädi alla Brooklyn Netsile 115:126 (21:32, 35:33, 26:33, 33:28). Pistons püsis mängus kuni kolmanda veerandi lõpuni, mil kaotusseis oli kuuepunktiline, kuid siis tegi Nets 15:0 spurdi, mis viis nad 21 punktiga juhtima.

Kodumeeskonna võidus mängis suurimat rolli Miles Bridges, kes viskas 29 punkti, andis seitse tulemuslikku söötu ja võttis kuus lauapalli. Jaden Ivey ja Cade Cunningham tõid Pistonsi kasuks vastavalt 23 ja 22 punkti.

Pistonsist sai 2010/11 Cleveland Cavaliersi ja 2013/14 Philadelphia 76ersi järel NBA ajaloos kolmas meeskond, kes alustanud hooaega kahe võidu ja 27 kaotusega. Samuti kordas Pistons 2014/15 hooajal 76ersi poolt püstitatud NBA ühe hooaja kaotusteseeria rekordit (26). Kõigi aegade rekord kuulub veel 76ersile, kes kaotas 2014/15 hooaja lõpust kuni 2015/16 hooaja esimeste mängudeni 28 kohtumist järjest.

"Kõik võitlevad, kõik vihkavad kaotamist, nii et praegu oleme väga raskes seisus," ütles Cunningham mängu järel. "Peame olema realistlikud. Me ei saa igavesti korrata samu lauseid, et järgmises mängus läheb paremini. Me peame välja töötama uue mänguplaani," lisas ta.

Pistonsi järgmine võimalus võidurõõmu kogeda tuleb kolmapäeval, kui minnakse uuesti võõrsil vastamisi Netsiga.

Teised tulemused:

New York Knicks - Milwaukee Bucks 111:130

Los Angeles Clippers - Boston Celtics 108:145

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 95:102

Indiana Pacers - Orlando Magic 110:117

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 104:106

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 119:125

Toronto Raptors - Utah Jazz 119:126

Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 95:109

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 120:129

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 144:119

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 126:106

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 98:110