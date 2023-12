USA uisukohtunik sai kaasmaalaste eelistamise eest hoiatada

ISU kirjutas, et distsiplinaarkomitee esitas 4. juulil kaebuse, sest nende hinnangul olevat Williams enda kaasmaalastele kevadel toimunud MM-il liigselt häid hinnanguid andnud.

Ameeriklane hindas naiste võistlust, milles teenis Isabeau Levito neljanda koha. "Kuigi tema hinnang oli sobivas koridoris, oli see üldiselt kõrgemal, kui [Levito] lähimatel konkurentidel. USA uisutaja kukkumise järel andis Williams 9,50 punkti, kuid see on võimatu. Järeldus: rahvuslik eelistus," kirjutas ISU, viidates ka Amber Glenni (12. koht) ning Bradie Tennelli (15.) tulemustele.

Vabakavas hindas Williams Levito esitust 143,33 punktiga, kuid kohtunikepaneeli keskmine hinnang oli 134,62 punkti. Ka Glenni hinde osas oli Williamsil teiste kohtunikega ligi üheksapunktiline erinevus, Tennellile andis Williams teistest kohtunikest kuus punkti enam.

Niina Petrõkina pälvis sel võistlusel üheksanda koha, jõudes esimese Eesti iluuisutajana MM-il esikümnesse. Maailmameistriks tuli jaapanlane Kaori Sakamoto.