Poomi Iirimaal jätkamine seisab üleminekutasu taga

Eesti koondise poolkaitsja Markus Poomi praegune laenuleping Iirimaa meisterklubi Shamrock Roversiga on lõppenud. Iirlased on Poomi teenetest endiselt väga huvitatud, ent kokkuleppele on vaja saada ka mängumehe leivaisa Tallinna FC Floraga.

Kalendriaasta alguses Roversiga liitunud Poom kerkis uue klubi juures väga kiirelt kandvasse rolli.

"Asi seisab hetkel klubidevahelise üleminekutasu taga. Meil oli kokkulepe, kuidas Shamrock mängija endale saab tuua. Hetkel neil seda summat minu teada veel ei ole," selgitas FC Flora peatreener Norbert Hurt Soccernet.ee-le.

Poomi hea hoog Roversis on Flora nõudmisi juba lõdvendanud, aga Hurda sõnul ei ole võimalik mängijaõiguseid kommiraha eest loovutada. "Oleme tegutsenud Poomi huvides, aga on ju selge, et kuskil on ka klubi jaoks piir – peame ka enda eest seisma," lisas Hurt.

Loe pikemalt Soccernet.ee portaalist.