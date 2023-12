Kümnekesi jäänud Madridi Atletico lõpetas kalendriaasta võidukalt

Pärast väravateta avapoolaega piisas Atleticole kodupubliku ees vaid Marcos Llorente 47. minuti väravast. Mullu Euroopa liigas võidutsenud Sevilla jäi küll 70. minutil vaid mõned minutid varem vahetusest sekkunud Caglar Soyuncu punase kaardi järel arvulisse enamusse, kuid Atletico suutis enda väravat kaitsta ning võitis aasta viimase kohtumise 1:0.

Aastavahetuse eel on tabeliliider Madridi Real, kes on 18 mänguvoorus teeninud 14 võitu ja kolm viiki, kogudes sellega 45 punkti. Teisel tabelireal on Girona, kellel on täpselt sama hooajaseis, kuid väravate vahe hoiab neid teisel kohal.

Meistrite liiga kohtadel on veel Madridi Atletico ja Barcelona, kes on mõlemad 38 punkti kogunud. Eurosarjadesse pääseks praeguse seisuga veel Bilbao Athletic (35 punkti) ning Real Sociedad (31 punkti).

Väjalangemistsoonis on Celta Vigo (13 punkti), Granada (kaheksa puntki) ning Almeria (viis punkti), kes pole sel hooajal veel võidurõõmu tundnud.

Hispaania kõrgliiga jätkub 2. jaanuaril.