Austerlane teenis õhtuslaalomil hooaja esimese etapivõidu

Schwarz jäi esimese läbimise järel ajaga 48,46 kuuendaks, kuid kihutas teisel läbimisel üle finišijoone ajaga 52,05, mis oli teiste läbimiste seas kolmas. Koguaeg 1.40,51 andis talle hooaja esimese etapivõidu.

"Kindlalt üks paremaid jõulukinke, mis ma saanud olen. Siin Madonnas see klassikaline sõit võita on uskumatu. Siin on eriline võita," sõnas 29-aastane Schwarz. "See on keeruline hooaeg olnud, viimastel nädalatel on väga palju võistlusi olnud, aga mu keha tunneb end hästi ja tunnen end rajal mugavalt."

Esikolmikusse mahtusid veel prantslane Clement Noel, kes oli esimesel läbimisel kiireim, kuid pidi teisel läbimisel 18. kohaga leppima. Kolmanda koha pälvis britt Dave Ryding, kes oli teiste läbimiste kiireim, kuid jäi esimesel läbimisel 15.

Sel hooajal MK-sarjas kaks korda teise kohaga leppima pidanud Schwarz asus etapivõiduga MK-sarja juhtima, olles kogunud 464 punkti. Teisel kohal on kahekordne MK-sarja meister Marco Odermatt, kes aga slaalomites ei osale. Šveitslane on kaasmaalasest vaid kaheksa punkti kaugusel, kolmandal kohal asetsev Filip Zubcic on kogunud 198 silma.