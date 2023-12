West Ham hüppas ManU-st mööda, Arsenal ja Liverpool jäid viiki

Keskkaitsja Raphael Varane haigestumise tõttu kehvema koosseisuga mänginud Manchester United ja West Ham heitlesid kohtumise esimesed 70 minutit tasavägiselt ning mõlemal meeskonnal oli omajagu võimalusi.

Kohtumise esimene värav sündis 72. minutil, kui Lucas Paqueta tõstis suurepäraselt palli Jarrod Boweni jalge ette, kes siis Unitedi puuruluku murdis. Kuus minutit hiljem pääses Mohammed Kudus Unitedi kaitsja hooletuse järel jooksma ning realiseeris äkkrünnaku, kindlustades oma klubile võidu.

Mänguvoorule kuuendal positsioonil vastu tulnud United langes kaotusega kaheksandale tabelireale, nende koha võttiski sisse West Ham, kes on kogunud 30 punkti. Manchester United on viimasest viiest Premier League'i kohtumisest võitjana väljunud vaid korra, lisaks on nad saanud ühe viigi.

Laupäevase mängupäeva lõpetasid tabelitipud Liverpool ja Londoni Arsenal. Võõrsil mänginud Arsenal asus kohtumist varakult juhtima, kui Gabriel juba neljandal minutil standardolukorras peaga värava lõi. Liverpool leidis aga 29. minutil viigivärava, kui Mohamed Salah paremalt äärelt ette võttis ning tugeva löögiga seisu viigistas.

Kohtumise lõpuni enam väravaid ei sündinud, kuid Liverpool tabas kahel korral väravalatti ning Inglismaa kõrgliiga tabelitipud pidid leppima 1:1 viigiga.

Arsenal on 18 mänguvooruga kogunud 40 punkti ning hoiab liigatabelis kõrgeimat kohta. Liverpool on 39 punktiga teine, sama palju punkte on teeninud ka Aston Villa. Viimasel Meistrite liiga kohal asetseb 36 punktiga Tottenham, tiitlikaitsja Manchester City on 34 punktiga viies.

Premier League'is peetakse veel pühapäeval üks kohtumine, kui Wolves võõrustab Chelsea't.

Teised tulemused:

Fulham - Burnley 0:2

Luton Town - Newcastle United 1:0

Nottingham - Bournemouth 2:3

Tottenham - Everton 2:1