Järjekordse kaotuse saanud Žalgirise kapten: meie tugevuseks on ühtsus

Tasavägiselt kulgenud mängus viis Rolands Smitsi vise Žalgirise täpselt neli minutit enne lõpusireeni 80:77 ette, aga Leedu klubi ei suutnud kodufännide ees rohkem skoori teha ja Barcelona lõpetas kohtumise 8:0 spurdiga.

Kui koduliigas on Žalgiris sel hooajal vastastele loovutanud kaks mängu, on Euroliigas saadud juba viis kaotust järjest. Tabelis on Leedu korvpalli lipulaev viie võidu ja 11 kaotusega tagantpoolt kolmas.

"Loodan, et fännid jäävad meie selja taha," rääkis Žalgirise kapten Edgaras Ulanovas kaotuse järel Leedu Delfile. "Hiljuti tähistas meie fännigrupp sünnipäeva ja ütlesin neile, et selle organisatsiooni tugevuseks on ühtsus, üksteise toetamine on väga tähtis. Viimasel veerandajal oli meil neli meeskondlikku viga, vastastel üks. See oli neile suureks eeliseks. Tahame olla agressiivsed, aga lubasime Barcelona liiga palju vabaviskejoonele," lisas kapten.

Žalgirise jaoks jätkub hooaeg 28. detsembril Euroliiga mänguga Tel Avivi Maccabi vastu, vaid kaks päeva hiljem mängitakse BC Wolvesiga esimene Leedu karikavõistluste veerandfinaalmäng.