Kontaveit: megaäge, et nii paljudel naissportlastel oli tänavu hea aasta

Tänavu sportlaskarjääri lõpetanud Anett Kontaveit rääkis aasta sportlaste valimise raames, et Eesti naissportlaste tänavune edu tekitab temas siirast rõõmu.

"Ma küll sain selle tiitli endale, aga sama hästi oli meil tegelikult neli aasta naissportlast," meenutab Lehis Tokyo olümpia-aastat, kus ta võitis naiskondliku kuldmedali ning individuaalse olümpiapronksi. "Väga keeruline on neid niimoodi kõrvuti panna ja need tulemused olid kõigil ikkagi megad," räägib ta.

Kontaveit pälvis karjääri jooksul kaks korda aasta noorsportlase tiitli. Tema sõnul ongi vehklemist ja tennist väga raske kõrvutada. "Tennis on selline spordiala, meil on need suured slämmid nii suured. Arvan, et võib-olla inimestele ongi raske lihtsalt kõrvutada neid spordialasid. Raske ülesanne kõigile, kes seda pidid tegema," räägib ta.

Kuidas aga tänavust spordiaastat hinnata? "Megaäge, et nii paljudel naistel oli tänavu hea aasta, näiteks Kristin [Tattar] paneb täiega praegu. Lahe on vaadata, kui teistel, eriti nii sümpaatsetel naissportlastel läheb väga hästi!"

Oma soosikute poolt aasta naissportlase, aasta meessportlase, aasta võistkonna ja aasta treeneri valimisel saab hääletada kuni 24. detsembrini aadressil https://aastasportlane.eok.ee/. Laureaadid tehakse teatavaks 29. detsembril Alexela kontserdimajas toimuval "Spordiaasta Tähed 2023" auhinnagalal.