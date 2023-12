Eesti noortekoondise kaitsja leping Saksamaal lõpetati enneaegselt

Vaher kolis 2021. aastal Nõmme Unitedist Itaaliasse, kus mängis Ferrara SPAL-i noortesüsteemis ja krooniti 2022. aasta juunis Itaalia U-18 meistriliiga võitjaks. Ta sõlmis tänavu jaanuaris Freiburgiga kolme ja poole aasta pikkuse lepingu, mis lõpetati enneaegselt, kirjutab Soccernet.ee.

Ta mängis aasta esimeses pooles Freiburgi U-19 eest kuus mängu ja lõi ühe värava, aga meeskond langes noorte kõrgliigast välja. Seejärel kuulus eestlane Freiburgi II meeskonda, mis mängib Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas, aga seal jäi Vaheril debüüt tegemata.

Vaher rääkis eelmisel kuul Soccernet.ee-le, et ei ole Freiburgis erinevatel põhjustel mänguaega saanud. "Ma ei tahaks öelda, et see hooaeg on kuidagi keeruline, aga hästi palju väljakutseid on olnud. Ma olin neli kuud vigastusega kimpus. Ma ei ole mänginud erinevatel põhjustel - vigastus ja üleminek meeste jalgpalli. Kõik teavad, et see protsess on väga raske," sõnas keskkaitsja.