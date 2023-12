Narva lõi saaliliigas Jõgevale 14 vastuseta väravat

Kodumeeskond alustas kohtumist suurepäraselt ning lõi avapoolajal juba kümme väravat. Teisel poolajal lisasid nad veel neli, kuid ei sahistanud vastase võrku viimase üheksa minuti jooksul enam kordagi.

Kolm väravat lõid kaks mängijat: 18aastane Aleks Gross, kellele need olid meistriliigas esimesed tabamused, ning German-Guri Tsvibelberg, kes üleminekuaknas vahetas meeskonda ja tuli Sillamäe FC NPM Silmetist tagasi Narva, kus ta oli mänginud kolm eelmist hooaega.



Vähemalt ühe tabamuse sai kirja kaheksa narvalast, kusjuures oma esimese tabamuse meistriliigas sai oma nimele ka Narva United FC 20aastane väravavaht Aleksei Fedotov, kes meistriliigas mängib neljandat hooaega.



Oma võimalused skoori teha olid ka Narva vaid kahe vahetusmängijaga tulnud Jõgeva meeskonnal, kuid palliga saadi parimal juhul pihta väravaraamidele ja realiseerimata jäeti ka üks 1:1 olukord.

Teistes pühade-eelse nädalasisese 9. vooru kohtumistes tegid Viimsi FC ja Sillamäe FC NPM Silmet 2:2 viigi, Jõhvi FC Phoenix alistas Rummu Dünamo 5:3 ja Tallinna FC Bunker Partner oli Tartu Vald/Ravens Futsalist parem 6:4.

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliigas jätkab tabeliliidrina Viimsi FC, kes on võitnud seitse kohtumist ja kaotanud ühe (22 punkti). Samuti kaheksa mängu pidanud Tallinna FC Bunker Partner jääb neist nelja punkti kaugusele, 18 punkti on kogunud ka Tartu vald Ravens Futsal, kes on pidanud aga ühe mängu enam.

Kohad 4.-8. jagunevad nii: 4. Sillamäe FC NPM Silmet 16, 5.-6. Narva United FC ja Jõhvi FC Phoenix 13, 7. Rummu Dünamo 3, 8. FC Jõgeva Wolves 0 punkti.



Järgmise, 10. vooru kohtumised peetakse 6. jaanuaril ja siis on vastamisi FC Jõgeva Wolves - Viimsi FC, Jõhvi FC Phoenix - Tallinna FC Bunker Partner, Narva United FC - Rummu Dünamo, Sillamäe FC NPM Silmet - Tartu vald/Ravens Futsal.



Kaheringilise ehk 14voorulise põhiturniiri lõppedes pääsevad kuus paremat meeskonda play-off'i.