Aastalõputurniiri legendide lahing toob väljakule nimekad jalgpallurid

30. detsembril on Kalevi Spordihallis toimuva Aastalõputurniiri kavas esmakordselt turniir, kus omavahel võistlevad Premium liiga klubide legendidest komplekteeritud võistkonnad.

Seoses sellega, et Premium liiga meeskonnad Aastalõputurniiril enam ei osale, arutati kevadel toimunud dialoogkohtumistel mõtet korraldada selle asemel legendide lahing, mis leidis ka klubide toetuse.

Legendide turniiril on võistlustules kuus meeskonda: Kalevi Legendid, FC Flora, Paide Linnameeskond, Levadia Legends, FC Nõmme United ja FC Kuressaare. Turniiri süsteem näeb ette, et kõik meeskonnad mängivad omavahel korra läbi ning lõplik paremusjärjestus selgub vastavalt mängudes kogutud punktidele: võit annab kolm, viik ühe punkti ning kaotuse korral jäädakse punktidega.

Teiste seas jooksevad väljakule Andres Oper, Indrek Zelinski, Kristen Viikmäe, Martin Kaalma, Edwin Stüf, Rimo Hunt, Elari Valmas, Sander Viira, Urmas Rajaver, Margus Rajaver, Dmitri Skiperski, Roland Kütt, Artur Kotenko, Trevor Elhi, Sergei Bragin, Sander Lepik, Karl Gustav Kokka, Jan Kokla, Carl Tubarik ja Andre Mägi.

Premium liiga legendide turniiri esimese mängu avavile kõlab 30. detsembril kell 15.00 Kalevi Spordihallis. Turniiri täpsema ajakava teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Soodushinnaga turniiripassid on saadaval Piletilevi keskkonnas. Kalevi Spordihallis on kohapeal võimalik soetada nii päevapileteid kui turniiripasse. 2017. aastal ja hiljem sündinutele on sissepääs tasuta. Turniiride tulemuste, võistkondade ja koosseisudega saab tutvuda veebilehel aastaloputurniir.jalgpall.ee.