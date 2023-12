Suarez ja Messi asuvad järgmisel hooajal koos väravaid jahtima

Lionel Messi koduklubi Inter Miami teatas reedel, et on sõlminud lepingu argentiinlase pikaajalise tiimikaaslase ja eelmise kümnendi parimate ründajate hulka kuuluva Luis Suarezega.

Inter sõlmis 36-aastase Uruguay koondislasega aastase lepingu, milles on klausel ka teiseks aastaks. Eelmisel hooajal esindas Suarez Brasiilia kõrgliigas Gremio klubi, kelle eest lõi 53 mängus 26 väravat.

"Olen väga õnnelik ja põnevil, et saan Inter Miamiga uue väljakutse võtta. Ma ei jõua hooaja algust ära oodata ja olen valmis tegema tööd, et selle klubi tiitliunistus reaalsuseks saaks," sõnas Suarez. " Teen kõik, et tuua nendele fännidele rõõmu ja ootan väga heade sõprade ja mängijatega taaskohtumist."

Klubi kaasomanik David Beckham ütles, et Suareze teeb eriliseks tema kirg jalgpalli vastu. "Ta liitub meeskonnaga, kes inspireerib järgmist põlvkonda ja me oleme väga põnevil, et näha, kuidas ta endiste tiimikaaslaste ja meie akadeemiakasvandikega koos väljakule astub," ütles Beckham.

Lisaks Suarezele ja Messile mängivad Miamis ka Sergio Busquets ning Jordi Alba, kes olid samuti pikka aega Barcelona koosseisus. Koos võideti neli Hispaania meistritiitli ning 2015. aastal Meistrite liiga tiitli.

Suarez on enda karjääri jooksul löönud 475 väravat ja on varasemalt esindanud lisaks Barcelonale ka Liverpooli, Madridi Atleticot ning Amsterdami Ajaxit.