Rattalt kukkunud Evans peaks hooaja alguseks terveks saama

Toyota autorallimeeskonna tuleva hooaja põhisõitja Elfyn Evans sai detsembri alguses jalgrattalt kukkudes vigastada, aga tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et waleslane peaks hooaja alguseks korras olema.

Evans teatas 8. detsembril ühismeedia vahendusel, et kukkus jalgratta pealt ning vigastas roideid. Eelmisel nädalal testisid Toyota sõitjad Soome teedel võistlusautosid, kuid Evans kohal olla ei saanud.

"Õnnetusest kuuldes olime loomulikult väga mures ja hakkasime tagavaraplaanile mõtlema. Aga kui ta Ühendkuningriikidesse tagasi jõuis, selgus, et kõik oli ja saab korda," ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala portaalile DirtFish.

muretsemiseks liigselt põhjust ei ole, waleslane peaks Latvala sõnul hooaja esimeseks ralliks ikkagi korda saama. "Elfyn on arsti juures käinud ja arst ütles, et kõik on praegu positiivne. Oleme enda testimistega ikkagi graafikus," sõnas soomlasest tiimipealik

Hooaja esimene etapp Monte Carlos saab alguse 25. jaanuaril. "Me ei ole Monte testimisteks midagi muutnud. [Evans] oleks pidanud eelmine nädal testima, aga ta ei saanud tulla. Pole viga, Taka [Katsuta] tegi kaks päeva. See test andis sõitjatele võimaluse Rootsi ralliks talviseid olusid proovida," lisas Latvala.

Evans ja Katsuta on tuleval hooajal Toyota võistkonna põhisõitjad, nii Sebastien Ogier kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä teevad kaasa osaliselt. Evans jäi mullu Rovanperä järel MM-arvestuses teiseks, Katsuta lõpetas hooaja seitsmenda kohaga.