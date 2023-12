Heas hoos MacKinnon viskas NHL-is neli väravat

28-aastane MacKinnon on viimasel ajal suurepärases hoos ja kogunud resultatiivsuspunkte 17 kohtumist järjest. Mängus Ottawaga avas ta skoori juba kolmandal minutil ja pärast Ottawa väravaid tegi avakolmandiku lõpus seisuks 2:2.

Viimast perioodi alustas Colorado 3:4 kaotusseisus, aga MacKinnon skooris taas, andis seejärel Mikko Rantaneni võiduväravale resultatiivse söödu ja viskas ise 23 sekundit enne lõppu litri veel korra juba tühja võrku.

"Proovin mängida nii hästi kui suudan," sõnas päevakangelane. "Ma arvan, et olen teinud paremaid mänge. Täna lihtsalt viskasin väravaid - nad lihtsalt läksid sisse. Üks põrkas sisse säärekaitsest, teine tühja võrku. Mõnikord tundub see lihtne, teinekord väga raske. Täna oli lihtne."

Colorado on 42 punktiga keskdivisjoni liidrite seas. Samamoodi on 42 punkti koos Dallas Starsil, ühe silmaga jääb hetkel maha Winnipeg Jets, kes on aga võrreldes Coloradoga pidanud ka paar kohtumist vähem.

Individuaalselt on MacKinnon kogunud sel hooajal 53 resultatiivsuspunkti ja see annab talle Nikita Kutšerovi (Tampa Bay Lightning; 57) järel ja J.T. Milleri (Vancouver Canucks; 46) ees teise koha.