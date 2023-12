Barcelona tagas naiste tippturniiril edasipääsu, Madridi Real langes auti

Viimasest kolmest hooajast kahel tiitliga triumfeerinud Barcelona alustas alagrupiturniiri kodus 5:0 võiduga Lissaboni Benfica üle ja nägi seejärel võõrsil Frankfurdi Eintrachtiga pisut rohkem vaeva, aga võitis siiski 3:1.

Järgnenud mängudes Rootsi klubiga oli tasemevahe aga ilmne. Kui eelmisel nädalal võitis Barcelona võõrsil 6:0, siis seekord kodus 7:0. Kaks väravat sai kirja vasakäär Salma Paralluelo.

Lisaks Barcelonale on koht veerandfinaalis tagatud ka üle-eelmise hooaja Meistrite liiga võitjal Lyoni Olympique'il, kuigi Prantsusmaa klubi piirdus võõrsil Bergeni Branni vastu 2:2 viigiga. Lyon asus küll juba 13. minutiks 2:0 juhtima, aga Signe Gaupseti neljanda üleminuti värav jättis nad võidust ilma.

Samas alagrupis pidanuks toimuma ka Praha Slavia ja St. Pölteni vaheline vastasseis, aga seoses massitulistamisjuhtumiga Praha ülikoolis jäi see kohtumine pidamata ja on praeguseks lükatud 18. jaanuarile.

Kui Barcelonal on edasipääsupilet tagatud, siis igirivaal Madridi Real sai D-alagrupis kolmanda kaotuse ega pääse kindlasti kaheksa hulka. Neljapäeval jäädi kodus alla Pariisile 0:1. Varasemates voorudes viigistati kodus Chelseaga 2:2 ning kaotati võõrsil Häckenile ja Pariisile 1:2.

2001. alguse saanud naiste Meistrite liiga on kaheksa korda võitnud Lyoni Olympique ja neli korda Frankfurdi Eintracht. Enim tiitleid on aga Saksamaa klubidel (9), sest Frankfurdi kõrval on trofeeni küündinud ka Potsdami Turbine (2), Wolfsburg (2) ja Duisburg (1).