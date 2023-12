Hispaania kõrgliigas vahetus liider

Artjom Dovbõk viis Girona 39. minutil penaltist juhtima, aga kohtumise lõpu eel saatis German Pezzalla palli ka külaliste väravasse ja jättis viigipunkti koju.

Viimati sai Girona vastasest jagu 2010. aastal. Pärast seda on Real Betis 13 omavahelises liigamängus kaotust vältinud ja enamasti võitnud.

Samal õhtul sai Madridi Real hoolimata arvulisse vähemusse jäämisest võõrsil jagu Alavesist 1:0.

Kohtumise 54. minutil teenis Nacho Fernandez karmi vea eest otse punase kaardi ja Reali võiduvärava lõi alles teisel üleminutil Lucas.

Tulemused tähendavad seda, et nii Real kui ka Girona lõpetasid pühadeperioodiks 45 punkti peal, kuid Realile annab edu parem väravatevahe (+28 vs +21). Kolmandal kohal olev Barcelona kaotab neile juba seitsme punktiga.

Laupäeval mängivad Madridi Atletico ja Sevilla ning seejärel pannakse Hispaanias pall seisma kuni 2. jaanuarini.