M-Sport Ford avalikustas järgmise hooaja sõitjad

M-Sport Fordi võistkond kinnitas järgmise hooaja põhipilootideks prantslase Adrien Fourmaux' ja Luksemburgi litsentsi all sõitva belglase Gregoire Munsteri. Mõlemad on M-Spordi jaoks juba tuttavad sõitjad.

Fourmaux on kihutanud tiimi Rally1 või Rally2 masinaga alates 2020. aastast, aga pole seni kõrgeimas kategoorias täishooaega kaasa teinud. Tema parimad tulemused on 2021. aastal teenitud viiendad kohad Horvaatiast ja Keeniast. Kaardilugejana jätkab Alexandre Coria.

Enne lõppenud hooaega Hyundai Rally2 masinaga kihutanud Munster istus tänavu erinevates M-Spordi masinates. Peamiselt sõitis ta Rally2 kategooria Fiestaga, aga mõnel juhul ka Rally3 masinaga. Hooaja lõpus sai ta Tšiilis ja Kesk-Euroopa rallil proovida ka Rally1 autot. Kesk-Euroopa rallil seitsmendaks tulnud Munster jätkab senise kaardilugeja Louis Loukaga.

"2024. aasta toob meile võrreldes senisega teistsuguse lähenemise. Noorte talentide arendamine ja aitamine neil end tõestada pakub WRC maailmas põnevust. Kuna mitmed tippsõitjad ei tee täishooaega kaasa, siis on meil võimalus näidata tugevaid ja üllatavaid tulemusi," kommenteeris M-Spordi võistkonna juht Richard Millener.

"Meil on tulemuse saavutamiseks kõik koostisosad olemas ja meeskond on motiveeritud mõne nädala pärast pea tühjalt lehelt alustama. Adrien, Alex, Gregoire ja Louis on kõik toredad mehed, kel jagub sihikindlust ja motivatsiooni."

"Noore meeskonnaga kaasneb suurepärane energia ja sellega võivad kaasneda suured asjad," usub Millener. "Ma ei jõua ära oodata, mil saan nendega koostööd jätkata, et näidata saavutusi, milleks ma tean, et oleme võimelised."

M-Spordi otsus tähendab, et tänavu pea täishooaja kaasa teinud ja vaid viimaselt etapil puudunud Pierre-Louis Loubet vähemalt enamikke sõite Rally1 masinaga kaasa ei tee.

M-Sport Ford lõpetas 2023. aasta võistkondlikus arvestuses Toyota ja Hyundai järel kindlalt kolmandana, kuigi Ott Tänak tõi kolm etapivõitu. Tuleva hooaja puhul kardetakse, et see tuleb veel keerulisem, kuna absoluutset tippsõitjat tiimil ei ole.