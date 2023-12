16-aastane Vagul sihib pere suurel toel spordi kõige teravamasse tippu

"Suusaliiduna teadsime seda ammu, et selline talendikas sportlane on, kes kunagi ammu läks Soome ja mõned aastad tagasi Saksamaale kooli," lausus ta ERR-ile. "Oleme suusaliidu poolt aidanud teda nii palju kui võimalik. Tema arengul silma peal hoidnud. Aga tegelikult on suure töö taga perekond. Perekonna ohverdused selle jaoks, et väga hea talendikas sportlane üks kord maailma tippu jõuaks."

Kui erakordne ja haruldane see tegelikult on, et terve perekond kolib ühe noore sportlase tulevikku silmas pidades välismaale, korraldab elu totaalselt ümber ja pühendub puhtalt sellele, et äkki ühel päeval jõuab ta maailma tippu?

"Ega see Eestis nii erakordne olegi. On teatud alad, kust saad maailma tippu jõuda ka kodust, aga kui tahad saada paremat informatsiooni, siis väljaminek on üks variantidest. Suusaliidus on Tormis Laine perekond täpselt samamoodi varasematest aastatest teinud. On ka suusatajaid, kes on noorest peast välismaale kolinud," vastas Loit.

"Väga erakordne ei ole, aga kõik need otsused - nagu ka eelnevalt ütlesin, suur ohverdus ja pühendumine -, et noor sportlane maailma tippu jõuaks. Ka üldises mõttes oleme jõudnud uude ajastusse, kus noored on saanud uut treeningmetoodikat. Meil on olnud 25-26-27 aastat, kus oleme saanud välismaalt treeningmetoodikat, kõik piirid on lahti. Väikese riigina peame seda kasutama, hästi palju infot sisse tooma ja seda otstarbekalt noorte peal praktiseerima."

Vaguli mänedžer on ka ise tipptasemel võistelnud Kaarel Nurmsalu, kes treeningute planeerimisel küll kaasa ei löö, aga aitab teda nõuannete ja sponsorite leidmisega. Noorel sportlasel on Nurmsalu sõnul toetajate leidmine ääretult keeruline. "Küsimus ei ole võib-olla nii palju tulemustes, kui selles, et inimesed teda ei tea. See aeg, kui ta võiks potentsiaalselt pilti tulla, tundub väga kauge," kommenteeris Nurmsalu.

"Aga mis Kaimari puhul on võib-olla erinev paljudest teistest - see lugu, mis seal taga on, on nii uskumatu ja ulme. See pisut hõlbustab seda. Terve pere läheb Saksamaale, õde läheb kaugõppesse ja ema hakkab distantsilt tööd tegema, isa läheb üldse hüppemäele tööle. See on nii hullumeelne ettevõtmine - kõik asjad ühele kaardile panna. Nemad ise usuvad sellesse ja näitavad seda tegudega. See võib-olla pisut hõlbustab seda, aga väga keeruline on ainuüksi inimestega laua taha saada, kel on üldse võimalik mingeid hüvesid pakkuda."

"Kõik, mida on võimalik võita, seda võita. Janne Ahonenile tuleb Nelja hüppemäe turneel ära teha. See tuleb kuus korda ära võita."

Nurmsalut ei üllatanud, et Vagul pääses kontinentaalkarikasarjas 30 hulka. Küll aga mõned nüansid selle juures. Nimelt lausus noor sportlane talle juba mitu nädalat tagasi, et võtab selle punkti ja läheb Nelja hüppemäe turneele, mitte näiteks samal ajal toimuvale kontinentaalkarikasarja etapile Engelbergi.

"Kui seda punkti ei oleks tulnud, oleks tal olnud 27. ja 28. [detsember] Engelbergis kontinentaalkarikas, kuhu ta nüüd ei lähe. Siis ta ütles kolm-neli nädalat tagasi, et ta võtab Rukal punkti ja läheb hoopis Nelja hüppemäe turneele ja mingit Engelbergi ei ole," lausus Nurmsalu.

"Ta oli ise piisavalt enesekindel, aga üllatuslik oli võib-olla see, et pani ise endale justkui pinged peale või ootused kõrgeks. Siis on sul kaks võistlust ja mäel tuul ka keerutab. Sul peab õnne olema. Pead ise olema igal hetkel valmis mees olema. See situatsioon, millest ta jõudis kontinentaali punktile, oli minu jaoks üllatav ja tegi siiralt head meelt. Et ta oma tasemelt on suuteline 30 sisse hüppama kontinentaalis - see ei üllata. Aga just see hetk ja isegi pisut ülelaetus - et sellest positsioonist see ära teha, see oli vinge."

Oma debüüdi teeb Vagul 28. detsembril Oberstdorfis Nelja hüppemäe turneel. Eesmärgid on noorel sportlasel kõrged. "Loomulikult on eesmärk pääseda kvalifikatsioonist edasi ja võistlusel kõige kõrgem, mis võimalik. Võib-olla - kui väga hästi läheb - isegi teise vooru," vastas sportlane ise.

Kui keeruline on sporti ja kooli kombineerida? "Saksamaal on see tehtud päris lihtsaks," vastas Vagul. "Kui oled spordikoolis, siis saad minna võistlustele, kui hinded on korras. Kui kõik läheb koolis hästi, saad käia laagrites, võistlustel, aga pead ka laagrites koolitööd tegema."

Kui kõrgele sihid üldiselt on suusahüpetes? "Maailma parimaks suusahüppajaks loomulikult!" vastas ta. "Väikseid sihte ei ole. Loomulikult suured sihid. Kõik, mida on võimalik võita, seda võita. Janne Ahonenile tuleb Nelja hüppemäe turneel ära teha. See tuleb kuus korda ära võita."

Ahonen on viie üldvõiduga (1998/1999, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008) Nelja hüppemäe turnee läbi aegade edukaim suusahüppaja.