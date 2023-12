Teise laskumisega Shiffrinist möödunud Vlhova sai karjääri 30. etapivõidu

Shiffrin haaras esimese laskumise järel Vlhova ees 17-sajandikulise edu, aga teise laskumisega suutis Pekingi olümpiavõitja vaekausi enda kasuks kallutada.

Sel hooajal kavas olnud neljast MK-sarja slaalomist on nüüd mõlemad võitnud kaks: Vlhova oli parim ka Levi esimesel võistlusel, teise võitis Shiffrin, kes osutus kiireimaks ka novembri lõpus koduses Killingtonis.

"See on minu jaoks väga oluline," sõnas karjääri 30. MK-etapi võitnud Vlhova. "Viimastel võistlustel olin alati konkurentsis, aga midagi jäi puudu. Ma ei taha öelda, et see tuli "lõpuks", aga pärast Levi, pärast katkestamist, olin pisut vihane."

"Esimene laskumine oli mulle pisut raske, sest tingimused olid nii ja naa, aga teine laskumine oli palju parem ja proovisin lihtsalt suusatada nii nagu oskan, näidata oma oskusi ja nii oligi."

Courchevelis jäid ülejäänud mäesuusatajad selgelt maha, sest kaotasid võitjale enam kui kahe sekundiga. Pjedestaalile mahtus ka austerlanna Katharina Truppe (+2,06), kellele järgnesid Katharina Gallhuber (Austria; +2,62), Paula Moltzan (USA; +2,64) ja Michelle Gisin (Šveits; +2,95).

Naised saavad minna nüüd jõulupausile, mehi ootab reede õhtul aga samuti slaalom Itaalias Madonna di Campiglios.