Vutt suurturniiri saamisest: see näitab, kuidas ala on Euroopas kasvanud

"Tegu oli täiesti tavalise konkursiga. Üks hetk seatakse üles konkurss, et otsitakse 2025. aasta major'i korraldajaid. Seal on teatud hulk eeldusi. Üks neist oli varasem suurturniiri korraldamise kogemus, olgu selleks siis EM või mõni eliittasemega võistlus. Meil oli EM ette näidata ja ka olemas järgmisel aastal toimuva Disc Golf Pro Tour maailma karika sarja etapi litsents," sõnas Vutt ERR-ile.

"Lisaks sellele terve muu rodu igasugu tingimusi alates linna ja sponsorite garantiikirjadest, alaliidu garantiikirjadest, lõpetades igasuguste eelarveliste normatiividega, raja kaugusega lennujaamast... Sai ära esitatud, vahepeal küsisid mõned küsimused juurde ja kuskil detsembri alguseks oli kogu avaldus esitatud."

"Kuskil kolm nädalat nad menetlesid ja laupäeva varahommikul tehti teatavaks, et oleme 2025. aasta major'i endale saanud," kirjeldas Vutt protsessi. "Kuna samal aastal on juhuslikult Tallinn Euroopa aasta spordipealinn, siis läheb see kõik väga hästi kokku. Tallinna linnal on kindlasti väga-väga hea meel ja loodetavasti tähendab see ka meile natuke suuremaid toetusi ja tähelepanu. Ürituse eelarve kasvab võrreldes EM-i või järgmise aasta Pro Touri etapiga päris kopsakalt."

Kettagolfi suurturniire toimub aasta jooksul neli. Esmakordselt on neid Euroopas koguni kaks. Kes olid Eesti pakkumise konkurendid, ei oska Vutt öelda. "Me teame ainult seda, et soomlased said endale MM-i, mida meie ka üritame püüda - kas 2026 või 2027. Kuna soomlased korraldavad MM-i, siis nad ei saa samal ajal korraldada major'it," lausus korraldusjuht.

"Leiti, et selline combo on väga hea ja see on esimest korda discgolfi ajaloos, kus neljast suurest major'ist kaks toimub väljaspool Ameerikat. See on jälle hea näide sellest, kuidas Euroopas on see sport kõvasti kasvanud. Kui varem oli ta väga USA-keskne, siis täna teevad eurooplased ka päris suuri tegusid."