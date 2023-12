Suurtuuride võitjad said Jumbo-Vismalt uued lepingud

Järgmisest hooajast Team Visma | Lease a bike nime kandev Hollandi rattaklubi sõlmis kahel viimasel aastal Tour de France'i võitnud Vingegaardiga lepingu, mis kestab 2028. aasta lõpuni.

"Ma tunnen end siin klubis väga koduselt. Üheskoos oleme palju saavutanud ning seepärast oli mul hea meel lepingut uuesti pikendada. Minu tulevik on siin ja ma olen selle üle äärmiselt uhke," sõnas Vingegaard klubi kodulehe vahendusel.

"Loomulikult soovin Tour de France'i tiitlit kaitsta, kuid see ei saa olema lihtne. Konkurents on väga kõva. Mina usun meie lähenemisse ja tean, et meil on igaks suurtuuriks suurepärane plaan," lisas taanlane.

Tänavu Vuelta võitnud Kussi leping kestab 2027. aastani. "Meie meeskond on nagu perekond. Seda tõestavad meie suurepärased tulemused, mida oleme meeskonnana saavutanud. Loodetavasti oleme järgnevatel aastatel veelgi edukamad," märkis ameeriklane.

Lisaks Vingegaardile ja Kussile sai uue lepingu ka naiskonna cyclo-cross'i staar Fem van Empel. Hollandlanna sõidab Team Visma | Lease a bike'i särgis 2027. aastani.